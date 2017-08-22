На новосибирском «Лиотехе» продлено конкурсное производство

До 2018 году в ООО «Энергетические решения» продлено конкурсное производство. Об этом свидетельствуют данные из материалов арбитражного суда.

Сегодня Арбитражный суд Новосибирской области продлил процедуру конкурсного производства на дочернем предприятии «РОСНАНО» — ООО «Энергетические решения». Напомним, эта компания управляет заводом, выпускающим литий-ионные батареи, «Лиотех». Отчет конкурсного управляющего Юлии Трофимовой будет изучен 22 февраля 2018 года.

Процедура наблюдения была введена на предприятии 25 января 2016 года, а в августе того же года завод был признан банкротом. В арбитраж о признании должника банкротом подало ООО «Клининг Центр-Н» 16 ноября 2015 года. Предприятие требовало возврата 5,6 млн рублей. Позже правопреемник был заменен на ООО «Лиотех-Инновации». К иску о банкротстве присоединились ООО «НовосибФуд», ЗАО «Научное оборудование», ООО «СпецВидеоСервис», налоговая служба, минэкономразвития Новосибирской области, даже само «РОСНАНО» и другие.

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