В Новосибирске вновь откроется бутик Max&Co

Монобрендовый бутик итальянской марки Max&Co вновь начнет работу в Новосибирске. На этот раз он займет 100 кв. метров в торгово-развлекательном центре «Галерея Новосибирск».

Напомним, что бутик Max&Co закрылся в Новосибирске в 2013 году – магазин располагался на Красном проспекте. На данный момент его помещение занимает салон-магазин немецкой марки Bogner.

Новый бутик Max&Co будет расположен на первом этаже ТРЦ «Галерея Новосибирск». По данным пресс-службы торгового центра, его площадь составит 100 кв. метров. В магазине будет представлена только женская коллекция одежды.

Max&Co — итальянский бренд женской одежды, обуви и аксессуаров, существующий с 1980-х годов, созданный и принадлежащий концерну Max Mara Group. Продукция данной марки производится на тех же фабриках в Италии, что и Max Mara.

В пресс-службе ТРЦ «Галерея Новосибирск» также уточнили, что не позднее октября в составе торгового центра начнет работать бутик Armani Exchange.

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