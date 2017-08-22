Господдержка для промышленных предприятий Новосибирской области теперь будет предоставляться на упрощенных условиях. Внесенные изменения были одобрены вчера на заседании облправительства.

Господдержка на упрощенных условиях и расширение диапазона размера субсидий промышленным предприятиям Новосибирской области – такие изменения в государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы» одобрили власти региона.

На заседании областного правительства министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов рассказал об изменениях, вносимых в программу. Так, ключевыми изменениями он назвал расширение диапазона получаемых субсидий и смягчение штрафных санкций при возврате получаемых средств.

«За счет вносимых изменений упрощается процедура подачи заявок промышленными предприятиями на получение субсидии, сокращается время их рассмотрения. Одно из ключевых изменений – расширение диапазона получаемых субсидий. Если раньше можно было подать заявку на получение субсидий от 1 до 5 млн рублей, то теперь – от 500 тыс. до 10 млн рублей», – пояснил Николай Симонов.

Субсидия в 10 млн рублей будет предоставляться предприятиям, которые реализуют программы реиндустриализации экономики региона, а также тем организациям, которые осуществляют техперевооружение действующих производств.

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