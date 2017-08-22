Вопросами организации детского отдыха в Новосибирской области займется специально созданное ведомство. Его создание утверждено постановлением губернатора 21 августа.

На сайте правительства Новосибирской области вчера был опубликован документ постановления, утверждающего создание в регионе нового коллегиального органа – экспертного совета в сфере организации отдыха и оздоровлении детей. В документе объясняется, что целью работы совета будет защита прав детей на отдых и оздоровление, а также создание высокоэффективной региональной модели организации отдыха и оздоровления детей в Новосибирской области.

Председателем совета губернатор Владимир Городецкий назначил своего заместителя Александра Титкова. Вместе с ним контролировать работу будет член Совфеда Федерального Собрания РФ Надежда Болтенко, назначенная сопредседателем ведомства. В состав совета также вошли представители общественных организаций, областного родительского комитета, педагоги и психологи. Отметим, что в коллегиальный орган вошел и недавно назначенный и.о. главы нового министерства труда и социального развития области Ярослав Фролов. Всего в экспертном совете значится 13 человек, чья работа будет осуществляться в форме заседаний не реже одного раза в полугодие.

Совещательный орган, согласно положению, будет заниматься выработкой современных инновационных подходов к организации деятельности в сфере детского отдыха, внедрением инновационных образовательных, воспитательных и развивающих программ в практику работы детских лагерей, формированием единого информационного пространства для профессионального сообщества организаций отдыха и оздоровления детей в регионе.

Внимание к детскому отдыху в последнее время выросло в разы. Насколько безопасны лагеря региона, сколько стоят путевки и какие меры предпринимает власть для обеспечения оздоровительной кампании в Новосибирской области — читайте в расширенном материале «КС».

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