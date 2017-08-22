В Новосибирске появится производство беспилотных летательных аппаратов, а также дилерский центр дронов. Их разработкой и продажей будет заниматься наноцентр «СИГМА.Новосибирск».

В наноцентре «СИГМА.Новосибирск» сообщили о запуске проекта «Беспилотные летательные аппараты». В рамках проекта новосибирская компания планирует заняться разработкой беспилотников для сельского хозяйства и области энергетики.

«Группа стартапов будет разрабатывать комплексные решения по применению аэромониторинга на беспилотных летательных аппаратах в разных промышленных сферах — в первую очередь, в электроэнергетике и сельском хозяйстве», — рассказали о направлении работы в пресс-службе резидента Академпарка.

Помимо разработки дронов, как пояснили в компании, наноцентр создаст в Новосибирске дилера беспилотников. Проект был одобрен в июле советом директоров.

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