Сегодня корреспондент «КС» заметил, что кофейни сети Travelers Coffee в Новосибирске завешивают вывески тканью. С крыши известного кафе «Сфера» также был демонтирован логотип компании.

Как сообщила «КС» юрист, работающая с сетью Travelers Coffee, партнер компании «Гребнева и партнеры» Анна Войцехович, кофейни продолжают свою работу. А завешивание вывесок — это «необходимая оборона». По мнению юриста, следущим шагом директора компании «Трэвелерс кофе Москва» Анвара Пириева вполне может стать иск против новосибирских кофеен, в котором он потребует взыскания компенсации за использование товарного знака, который считает своим. Решение временно завесить вывески было принято, чтобы исключить такую возможность, не помешав работе заведений.

Напомним, что сейчас управлением новосибирской сетью кофеен занимается непосредственно руководство компании из США, в частности, ее основатель Кристофер Тара-Браун. Изменение в руководстве произошли после того, как управляющий Евгений Михиенко попал в СИЗО по подозрению в покушении на мошенничество. Дело связано с конфликтом вокруг прав на бренд Traveler’s Coffee, который длится уже не первый год. Суд передал права на бренд директору компании «Трэвелерс кофе Москва» Анвару Пириеву, а Евгений Михиенко пытался обжаловать это решение. Сама сеть была разделена на две части ранее из-за корпоративного конфликта действующих учредителей Traveler’s Coffee, интересы которых представляет Евгений Михиенко, и экс-совладельца Traveler’s Coffee, главы «Трэвелерс кофе Москва» Анвара Пириева. На текущий момент владельцем товарного знака на всей территории распространения сети является ООО «Трэвелерс кофе Москва» во главе с Анваром Пириевым. Но акционеры и руководство новосибирской сети Traveler’s Coffee не согласны с этим.

«КС» следит за развитием событий.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter