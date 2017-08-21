Синоптики пообещали Новосибирску возвращение тепла

По прогнозам синоптиков, середина недели должна выдаться теплой. Воздух в эти дни прогреется до +29 градусов.

В Новосибирск на смену ветреной и прохладной погоде идет потепление из европейской части России, и 23-24 августа дневная температура может составить до +29 градусов. Сегодня, по данным сервиса Gismeteo, максимальная температура была +20 градусов, а уже завтра воздух может прогреться до +25. В среду и четверг осадки прекратятся. Кроме того, синоптики прогнозируют, что в четверг 24 августа на небе будет ясно.

Август в Сибири выдался холодным и дождливым. Так, например, за воскресенье 20 августа в Красноярске выпало 44 мм осадков, при этом месячная норма для города – 68 мм.

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