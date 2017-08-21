Суд признал виновным пособничестве в растрате бывшего депутата краевого парламента и директора Ключевского элеватора Юрия Титова, сообщили сегодня в СУ СКР по Алтайскому краю.

Экс-депутат алтайского заксобрания и директор АО «Ключевской элеватор» Юрий Титов приговорен судом к четырем годам лишения свободы. Его признали виновным по ч. 5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате). Бывший депутат был пособником экс-директора стройкомпании «Алтайстройзаказчик» Вадима Золотарева, которого признали виновным по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В сообщении следкома говорится, что бизнесмен приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Следствие установило, что Золотарев и Титов своими действиями причинили федеральному бюджету ущерб в сумме 45 млн рублей, когда составили не соответствовавшие действительности акты и справки с явным завышением объемов, видов и стоимости выполненных работ для главного управления сельского хозяйства Алтайского края и администрации Ключевского района. Работы в действительности не выполнялись, а документы приемки были представлены к оплате.

Напомним, ранее Юрий Титов уже был осужден по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств). Тогда суд назначил ему штраф в 400 тыс. рублей, но экс-чиновнику удалось избежать наказания по амнистии.

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