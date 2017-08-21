Владимир Городецкий подписал постановление, которым определил состав конкурсной комиссии, ответственной за выборы главы Ордынского района.

Сегодня на сайте правительства Новосибирской области было опубликовано постановление губернатора о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Ордынского района. Контролировать исполнение постановления будет сам губернатор Владимир Городецкий. В комиссию вошел министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев. Вместе с ним представлять кандидатов на пост руководителя района будут консультант управления по работе с территориями министерства региональной политики области Андрей Белкин, руководитель департамента по охране животного мира Новосибирской области Петр Гога и депутат ЗС Юрий Бугаков.

Напомним, прежний глава Ордынского района Владимир Колясников был досрочно отправлен в отставку в июне этого года. Депутаты дважды признали его работу на посту главы неудовлетворительной.

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