«Ростех» получил акции новосибирского оборонного предприятия

Оборонное предприятие из Новосибирска АО «Особое конструкторское бюро «Салют» переходит к госкорпорации «Ростех». Соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ.

АО «ОКБ «Салют» которое разрабатывает, производит и обслуживает автоматизированные комплексы ракетных войск, перейдет в собственность госкорпорации «Ростех». Распоряжение, регулирующее получение «Ростехом» новосибирского предприятия, подписано 16 августа. В течение 10 месяцев Росимущество должно осуществить все мероприятия по передаче «Салюта» госкорпорации.

Этим же распоряжением «Ростех» получил акции ОАО «Монтажно-технологическое управление «Альтаир»» из Москвы, специализирующемся на монтаже оборудования специальных систем связи и автоматизации, в том числе на пунктах управления Вооружёнными Силами, а также на космодромах Байконур, Плесецк и «Восточный».

Целью передачи акций в правительстве называют необходимость сохранения и развития основных специализаций предприятий в сфере обороноспособности и безопасности государства.

«Принятое решение позволит создать замкнутый цикл разработки, внедрения, модернизации, ремонта и поддержания в постоянной боевой готовности стратегически важных для обеспечения безопасности государства объектов и систем», — говорится в опубликованном сообщении.

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