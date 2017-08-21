К началу отопительного сезона в городе Оби обновят котельные и теплотрассы

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ознакомился с ходом работ модернизации котельных и теплотрасс в городе Оби по концессионному соглашению. Все работы должны завершиться до начала отопительного сезона.

На сегодня 70% теплотрасс города Обь модернизированы в рамках концессионного соглашения. В 2016 году на это из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2016 году было выделено Новосибирской области 300 млн рублей. Еще 100 млн направлено из областного бюджета и 100 млн — из средств концессионера. Оставшиеся 30% теплотрасс относятся к системе теплоснабжения аэропорта Толмачёво, и их модернизация ожидается в ближайшие три года. Все работы по модернизации системы теплоснабжения, а также по реконструкции автодорог в городе вскоре будут завершены.

«Работы выполняются без сбоев, и несомненно, что к началу отопительного сезона все объекты будут сданы в эксплуатацию. Ещё некоторое время понадобится на завершение благоустроительных работ», – отметил губернатор Владимир Городецкий в ходе визита на объекты, где ведется работа.

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