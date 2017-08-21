Городские власти устраняют последствия сильного ливня, затопившего город в ночь на воскресенье. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.

В Красноярске уже второй день действует режим чрезвычайной ситуации. Причиной этому стал сильный ливень, который ночью 20 августа затопил некоторые улицы города, осложнив движение транспорта и оставив без электричества несколько десятков домов. По словам специалиста Гидрометеоцентра Ивана Гордеева, с 4 до 11 часов утра в городе выпало 44 мм осадков. При этом месячная норма осадков — 68 мм.

В частном секторе из-за ливня затопило подвалы более 80 жилых домов, было остановлено движение троллейбусов и трамваев, по затопленным улицам движение более 20 автобусных маршрутов было прекращено, порядка 80 домов временно оказались без электричества.

«В четырех школах и двенадцати детских садах были подтоплены подвалы и произошло подтекание по фасадам. Из строя вышла электроподстанция краевой клинической больницы. К 12 часам 20 августа электроснабжение в больнице было восстановлено», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Электроснабжение в городе восстановлено, однако на сегодня 23 дома в Советском районе до сих пор остаются без электричества. На сайте красноярской мэрии сообщается, что на текущий момент все городские дороги открыты для движения транспорта.

По прогнозу синоптиков, дожди в Красноярске будут продолжаться еще четыре дня.

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