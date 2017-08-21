В Кремле рассказали о дальнейшей работе Амана Тулеева

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко опроверг журналистам информацию об уходе Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области, передает ТАСС.

Руководить Кузбассом останется перенесший в этом году операцию на позвоночнике Аман Тулеев. Такое заявление сделал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, опровергнув тем самым слухи, что на должность губернатора готовят кого-то другого. Кириенко отметил, что Тулеев по-прежнему один из уважаемых руководителей субъекта РФ.

«Все нормально. У него была тяжелая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это — один из авторитетных российских губернаторов», – цитирует ТАСС комментарий Сергея Кириенко.

Заявление представителя администрации президента РФ сразу же прокомментировал депутат Госдумы Антон Горелкин, написав в своем Facebook, что для недоброжелателей Тулеева настал «черный день».

«Сегодня у недоброжелателей нашего губернатора черный день. Они так долго старались, рассказывали, что администрация президента и лично Кириенко ищут замену Тулееву. А жизнь в очередной раз стукнула их лбом о суровую реальность», — пишет Горелкин, отмечая, что в операции губернатора нет чего-то удивительного, а «по болезни в России даже офисных клерков не увольняют».

Депутат Госдумы сообщил, что, возможно, на следующей неделе Аман Тулеев появится на публике.

Напомним, Аман Тулеев вернулся в Кемерово 12 августа, проведя в Москве на реабилитации почти полтора месяца. До сих пор губернатор так и не вышел на работу, и сроки этого не называют в администрации Кемеровской области.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter