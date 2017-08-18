26 августа в Новосибирске состоится сплав по Обскому морю на крафтовом плоту площадью 73 квадратных метра, сформированному из ПЭТ-кег. Инициатором мероприятия выступил новосибирский бар Rooks.

Как отмечают организаторы, маршрут сплава включает старт в деревне Бурмистрово и место финиша – яхт-клуб «Маяк». Предполагается, что во время сплава на площадке плота будет работать бар, играть ди-джеи, проходить турнир по настольному футболу и соревнования по спортивной рыбалке. На протяжении всего маршрута круиза участников снабдят спасательными жилетами, а плот будет сопровождаться группой катеров и спасателями.

Вечером плот пришвартуется на площадке яхт-клуба «Маяк», где, как ожидается, путешествие трансформируется в ночную вечеринку у бассейна, символизирующую завершение лета 2017 года.

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