В Новосибирске скончался известный экономист Арнгольд Бернвальд

17 августа ушел из жизни доктор экономических наук, член-корреспондент Сибирского отделения академии наук высшей школы, профессор, ректор Сибирского университета потребительской кооперации с 1986 по 2011 годы Арнгольд Бернвальд. Об этом сегодня сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Ученому было 80 лет. Арнольд Бернвальд почти 50 лет проработал в Сибирском университете потребительской кооперации, начав стажёром-исследователем экономической научно-исследовательской лаборатории и завершив карьеру в качестве ректора. Имеет награды: Медаль «Ветеран труда», почетные звания «Заслуженный работник Республики Тыва» и «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», а также знак «За добросовестный труд в потребительской кооперации», медаль «За особый вклад развития Кузбасса», звание «Ветеран потребительской кооперации России», знак «За плодотворную работу на благо города Новосибирска», Орден Сократа (Оксфорд, Великобритания), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и другие.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и коллегам покойного. «Арнольд Бернвальд всю свою жизнь посвятил работе со студентами, подготовке высококвалифицированных кадров для сферы услуг и потребительской кооперации. Неслучайно своей главной наградой он считал звание „Почетный работник высшего профессионального образования РФ“. Арнольд Бернвальд — пример человека, верного своему делу и любимой профессии. Почти полвека он проработал в Сибирском университете потребительской кооперации, прошел путь от стажера-исследователя экономической научно-исследовательской лаборатории родного вуза до ректора СибУПК. Коллеги и студенты навсегда запомнят его как отзывчивого, понимающего руководителя, талантливого ученого, яркого общественного деятеля. Это огромная потеря для Новосибирска: мы скорбим вместе с родными и близкими профессора», — сказал глава города.

Прощание с Арнгольдом Бернвальдом пройдёт 19 августа в 12:00 в Новосибирске.

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