Во время брифинга 18 августа начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска (ДЭиЖКХ) Андрей Колмаков пояснил, чем вызвана необходимость заключения концессионного соглашения на обслуживание части котельных и сетей города. Победитель аукциона определится 28 августа.

Как рассказал во время брифинга 18 августа начальник ДЭиЖКХ мэрии Андрей Колмаков, заключение концессии на обслуживание теплосетей в Пашино и ОбьГЭСе, а также 21 локальной котельной вызвано необходимостью исполнения федерального законодательства. «В 2014 году в закон о теплоснабжении было внесено изменение, в соответствии с которым муниципалитет еще в течение трех лет мог сдавать объекты теплосетевого хозяйства в аренду. По истечении этого срока содержание объектов разрешалось только в формате концессии», – отметил начальник ДЭиЖКХ. Как при этом пояснил Андрей Колмаков, эти условия распространяются только на объекты, которые технологически не связаны с имуществом арендатора. «Например, зона на ул. Петухова, где КРК может подхватить ТЭЦ-3, также пересекаются Калининская котельная с зоной ТЭЦ-4 и так далее. Было получено заключение Ростехнадзора, который подтвердил эту технологическую связь, также подавали запрос в ФАС РФ, и было принято решение, что основной объем тепловых сетей связан. По локальным объектам – 21 котельной и двум участкам сетей в Пашино и на ОбьГЭС было принято решение заключить два концессионных соглашения», – пояснил на примере чиновник.

В отношении же технологически связанного теплосетевого имущества разрешается продление арендных отношений законом о теплоснабжении. При этом, рассматривается три модели эксплуатации: продление арендных отношений, сдача в концессию, либо самостоятельная эксплуатация. «Тщательно прорабатывался вопрос самостоятельной эксплуатации, – рассказал начальник ДЭиЖКХ. — Но это означает вернуться на 13 лет назад, когда в городе существовало три зоны теплоснабжения. Получается, что с оплатой тепла и горячей воды, как кому повезло. Если вы, например, живете возле кочегарки в Первомайке, то у вас один тариф, а если возле ТЭЦ-5, то другой. Считаю, что на сегодня это недопустимо». В результате в мэрии решили продлить арендные отношения с «СИБЭКО».

Что же касается концессионных соглашений, то для этой цели в муниципалитете была создана рабочая группа, куда вошли также и представители правительства Новосибирской области, что является обязательным условием при подписании концессии, связанной с государственным регулированием.

«До 28 августа мы ждем предложений, поскольку могут появиться новые участники. Если других заявок не поступит, то 29 августа мы об этом сообщим и выпустим распорядительный документ», – отметил Андрей Колмаков. По его словам, после этого срока у муниципалитета появится 30 дней на подготовку и подписание концессионного соглашения. «На этом этапе мы начнем работать с областью. И если у областной рабочей группы также не возникнет вопросов, то в течение 30 дней от 6 сентября мы должны направить проект концессионеру, у которого с 6 октября будет еще также 30 дней на подписание документа. Крайний срок подписания концессионного соглашения – 6 ноября», – обозначил срок начальник ДЭиЖКХ.

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