Министерством строительства Новосибирской области подготовлены и направлены в Минстрой России планы-графики работ по всем проблемным объектам региона, строительство которых ведётся с участием средств граждан.



В настоящее время «дорожные карты» дорабатываются Минстроем РФ. Предполагается, что планы-графики будут согласованы на федеральном уровне до конца августа 2017 года, затем документы планируется разместить на официальном сайте федерального профильного министерства, сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В правительстве Новосибирской области в еженедельном режиме проводятся встречи с представителями инициативной группы «обманутых дольщиков». В ходе очередной встречи, состоявшейся 18 августа, обсуждались предложения участников от граждан заключивших предварительные договоры с ООО «Стройцентр», в том числе, о корректировке законодательной инициативы и разработке проекта «дорожной карты» в рамках деятельности рабочей группы. По всем предложениями найдены решения и определены сроки их выполнения. Напомним, что дольщики с ул. Тульской, заключившие предварительные договоры с ООО «Стройцентр» уже дважды проводили голодовку. По их заявлением, власти не предлагали им действенных мер по восстановлению прав на жилье.

Кроме того, в регионе создаётся межведомственный совет по вопросам «дольщиков» при губернаторе, в работе которого, в том числе, примут участие представители общественности.

Создание межведомственного совета ориентировано на повышение статуса работы по вопросам защиты прав «дольщиков». Совместная работа правительства Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска и общественников в составе совета направлена на оперативное взаимодействие представителей всех сторон долевого строительства многоквартирных домов на территории Новосибирской области.

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