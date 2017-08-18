Международный фестиваль плотников «Праздник топора» закрыли в Томской области. Такое решение принял врио губернатора Сергей Жвачкин после отравления участников, сообщают в пресс-службе администрации региона.

«Праздник топора» — международное соревнование резчиков и плотников и визитная карточка региона. В прошлом году площадки фестиваля посетило порядка 140 тыс. человек.

Международный фестиваль «Праздник топора», который должен был продлиться до 20 августа, закроется сегодня. Томские власти решили досрочно завершить фестиваль после массового отравления его участников.

«На сегодняшний момент не установлены точные причины отравления людей в парке «Околица». В этой связи я принял решение о прекращении всех мероприятий фестиваля «Праздник топора» и о закрытии парка «Околица» для посетителей, — сказал врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Фестиваль начался 15 августа и проходил близ села Зоркальцево Томской области, однако на второй день 34 человека были доставлены в томскую городскую больницу №3 с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру. За два дня количество пострадавших увеличилось до 129 человек, из которых 24 были госпитализированы. Сообщается, что все поступившие с отравлениями питались в столовой для участников фестиваля, организацией которой занималась компания «Аппетит», работающая на этом празднике уже третий год подряд. Предприятие сразу же приостановило деятельность после регистрации первых случаев отравления. Продолжила поставлять услуги столовая «Александра», у которой специалисты Роспотребнадзора провели проверку производственной базы и согласовали меню. Томский следком возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

К слову, еще вчера на сайте областной администрации анонсировались мероприятия фестиваля на 18 августа. В сообщении об отравлении ничего не говорилось.

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