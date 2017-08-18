Владельцы австралийской компании Living Craftworks приобрели у новосибирской BROTECH оборудование для квасного завода мощностью производства 1000 литров в сутки. Об этом «КС» сообщил директор по маркетингу BROTECH Денис Соболев.

Новосибирская компания BROTECH специализируется на производстве и продаже мини-пивоварен, мини-квасных заводов для небольших производств (до 5000 л/сутки) или ресторанов, баров, кафе, и, кроме этого, предлагает услуги по технологическому сопровождению пивоварен, квасоварен, медоварен.

Как пояснил господин Соболев, основатели компании Living Craftworks перебрались в Австралию около четырех лет назад. Тогда они приняли решение производить квас и начали поиски поставщика оборудования.

«На рынке достаточно большое количество предложений по квасным цехам, но основная масса предлагаемого оборудования предназначена для производства напитка на основе концентрата. Наша технология оказалась для них более интересной, так как оборудование BROTECH предназначено для производства настоящего кваса на основе солода. Мы отработали запрос, сделали предложение и заключили договор», ─ поясняет собеседник «КС».

Вскоре завод был изготовлен и отправлен в Брисбен (город в Австралии, где будет открыт завод), а следом директор компании BROTECH Кирилл Стафичук вылетел в австралийский город для монтажа и запуска завода. Уже в сентябре первый квас, изготовленный на сибирском оборудовании, появится в Тихом океане, рассказывает Денис Соболев.

Помимо партнеров из Австралии, компания BROTECH ведет переговоры с предпринимателями из Греции, Армении, Узбекистана, Вьетнама, Камбоджи и Ирана. По России было продано уже 25 заводов, уточняет Денис Соболев.

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