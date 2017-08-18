До конца года на улице Гоголя в Новосибирске появится детский сад

В конце года в Новосибирске откроют детский сад на 100 воспитанников из Центрального района. Стоимость всех работ составит 20 млн рублей.

В плотно застроенном районе в центре Новосибирска к концу текущего года откроется детский сад на 100 мест. Однако расположится он не в только что отстроенном здании, а в здании, где когда-то располагался детский дом №15 на улице Гоголя. Сейчас там проходит капитальный ремонт, который планируют завершить к концу ноября.

«Для Центрального округа, где застройка уже сложилась и сложно найти места для возведения новых объектов, принципиально важно такое решение. Таким образом мы решим проблему близлежащей территорий по обеспечению детей местами в детских садах, – сказал мэр Анатолий Локоть, сегодня посетивший объект. – Кроме того, это хороший пример экономного и эффективного использования бюджетных средств: за 20 млн рублей мы создаём 100 дополнительных мест для дошколят».

Здание было передано муниципалитету, после чего в 2016 году для капитального ремонта объекта подготовили проектно-сметную документацию. Работами здесь занимается ООО ПКФ «АгроСервис», выигравшее конкурс. На сегодня подрядчик на две трети выполнил демонтажные работы. После этого предстоит провести полную перепланировку здания, заменить системы отопления, водо- и электроснабжения. По словам мэра, добиться освобождения здания удалось благодаря эффективной работе по усыновлению детей из детских домов. Эти меры позволили расформировать три детских дома. Напомним, аналогичная работа по ремонту здания под детский сад ведется в Ленинском районе на улице Связистов. Учреждение рассчитано на 220 мест.

В мэрии уточнили, что стоимость строительных работ в здании на улице Гоголя составит 11,7 млн рублей. На закупку оборудования и мебели из городского бюджета выделят еще 8,5 млн рублей.

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