Основатель федеральной сети кофеен Travelers Coffee Кристофер Тара-Браун, ранее покинувший компанию и уехавший в США, возвращается в Новосибирск. Более того, он вновь возглавит новосибирскую Travelers Coffee. Действующий управляющий сети Евгений Михиенко находится в московском СИЗО.

Напомним, что управляющий новосибирской сетью кофеен Traveler’s Coffee Евгений Михиенко был арестован в Москве по подозрению в покушении на мошенничество по делу, связанному с использованием товарного знака Traveler’s Coffee. Он пробудет в СИЗО до 13 сентября. Ранее по делу о мошенничестве, связанном с незаконным использованием товарного знака Traveler’s Coffee, (тогда в отношении неустановленного круга лиц) проходили обыски в новосибирском офисе компании и дома у Евгения Михиенко.

Сам же конфликт вокруг прав на бренд Traveler’s Coffee, длится уже не первый год. «КС» подробно освещает ход корпоративного конфликта вокруг этой сети. Последней фазой спора было то, что суд передал права на бренд директору компании «Трэвелерс кофе Москва» Анвару Пириеву, а Евгений Михиенко пытался обжаловать это решение. Напомним, что сеть была разделена на две части из-за корпоративного конфликта действующих учредителей Traveler’s Coffee, интересы которых представляет Евгений Михиенко (а ранее — Кристофер Тара-Браун), и экс-совладельца Traveler’s Coffee, главы «Трэвелерс кофе Москва» Анвара Пириева. На текущий момент владельцем товарного знака на всей территории распространения сети является ООО «Трэвелерс кофе Москва» во главе с Анваром Пириевым. Но акционеры и руководство новосибирской сети Traveler’s Coffee не согласны с этим и намерены добиваться отмены этого решения в Верховном суде РФ.

Защите Евгения Михиенко не удалось обжаловать его арест. В связи с этим акционеры компании приняли решение о смене руководства. На пост главы новосибирской сетью кофеен Traveler’s Coffee вернулся основатель компании Кристофер Тара-Браун. Информацию об этом «КС» подтвердил источник, близкий к Traveler’s Coffee.

Напомним, что именно с вынужденным уходом Кристофера Тара-Брауна началась острая фаза корпоративного конфликта внутри Traveler’s Coffee. Сам Тара-Браун в интервью «КС» объяснял свой уход необходимостью формирования новой команды, которая скорректировала бы курс сети в условиях изменившихся обстоятельств. По словам Тара-Брануа, он очень тщательно подыскивал себе замену и после ряда консультаций и встреч решил отдать бразды правления Евгению Михиенко — бывшему топ-менеджеру компании «Яркая Звезда», эксклюзивного франчайзингового партнера Carls Junior в России.

В свою очередь Анвар Пириев ранее утверждал «КС», что Тара-Браун ушел из бизнеса не по собственной инициативе, а по решению собственников. Более того, Пириев утверждал, что к концу прошлого года у Тара-Брауна вообще не было доли в компании, потому как он рассчитывался ею с акционерами и инвесторами. Решение же о разделе компании, по его словам, принимал он сам. Бизнесмен отмечал, что к этому его подверг поступок Тара-Брауна, который без ведома хотел продать и его долю тоже.

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