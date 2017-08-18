В Новосибирской области падает число прибыльных предприятий

В Новосибирскстате опубликовали итоги первой половины года. За это время сократилось число прибыльных предприятий, следует из отчета.

Незначительно, но в Новосибирской области сократилось количество прибыльных предприятий. Если годом ранее таковых было 69,3%, то в первом полугодии 2017 года в Новосибирскстате назвали 69,1% организаций прибыльными.

«Полученная ими сумма прибыли составила 37,3 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем за соответствующий период 2016 года», — рассказали в ведомстве.

По оценке специалистов, основная сумма прибыли приходится на обрабатывающие производства и торговлю. Об организациях, завершивших первую половину 2017 года с отрицательным финансовым результатом, говорится, что их убытки в целом составили 10,4 млрд рублей.

Как утверждает статистика «СПАРК», Новосибирская область занимает 6 место в стране по количеству компаний: в регионе зарегистрировано порядка 122 тыс. юридических лиц. Однако по прибыли компаний область не вошла в десятку: аналитики «СПАРК» поставили Новосибирскую область на 18 место.

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