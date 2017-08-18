Компания Mercedes-Benz разместила на своем официальном сайте информацию о поиске нового официального дилера в Новосибирске по направлению продаж и обслуживания легковых автомобилей. В настоящий момент действующим официальным дилером марки является компания «СТС-Автомобили», построившая два полнофункциональных салона немецкого бренда в Новосибирске.

Информация о том, что Mercedes-Benz ищет дилеров в Новосибирске, размещена на официальном сайте дистрибьютора в России. От партнера марка ожидает организации дилерского центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом, на сайте отмечается, что «если АО «Мерседес-Бенц РУС» принимает решение о расширении бизнеса с уже существующим дилером и/или сервисной станцией «Мерседес-Бенц», внешний поиск может и не проводиться, соответственно, информация о поиске кандидата в этом случае не публикуется в открытых источниках». Таким образом, речь идет именно о поиске нового партнера, а не о расширении сотрудничества с действующим дилером — компанией «СТС-Автомобили».

Напомним, что компания «СТС-Автомобили» была основана в 1997 году председателем совета директоров завода «Станкосиб» Андреем Бецем и с этого момент представляет интересы бренда в Новосибирске. За это время по сегодняшний день она построила два полнофункциональных салона Mercedes-Benz в Новосибирске, а также полноценный дилерский центр в Кемерове. Кроме того, компания является официальным дилером марки также и в Томске. Более того, Андрей Бец в 2016 году объявил о том, что вышел с маркой Mercedes-Benz в Германию, купив с партнерами действующий дилерский центр в земле Баден-Вюртемберг.

По данным АЕБ, в 1 полугодии 2017 года в Новосибирске, Кемерове и Томске было реализовано 107 новых автомобилей Mercedes-Benz, что составляет примерно четверть общесибирского объема продаж марки. Тем не менее, для сравнения: за этот же период в Красноярске было продано 105, а в одном только Иркутске — 128 новых автомобилей Mercedes-Benz. При этом в целом по России Mercedes-Benz занимает первое место по продажам среди премиум-брендов, а в Сибири уступает и Lexus, и BMW.

Как отмечают в «Мерседес-Бенц РУС», компания-кандидат должна обладать опытом работы в автомобильном бизнесе и его премиальном сегменте, иметь хорошую репутацию, квалифицированную команду менеджмента, использовать новейшие технологии в управлении предприятием, обладать стабильным финансовым положением с готовностью инвестировать в бизнес, а также располагать участком для строительства дилерского центра с выгодным местоположением. Наиболее предпочтительный вариант размещения дилерского и/или сервисного центра Mercedes-Benz, по данным дистрибьютора, – первая линия на пересечении оживленных магистралей города, а также премиальное окружение (дилерские деревни, торговые центры, бизнес-кварталы, коттеджные поселки и т. п.). Как правило, для организации полноформатного дилерского предприятия по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, по данным «Мерседес-Бенц РУС», требуется участок не менее 1 гектара.

О том, кто может стать новым дилером марки, и как ситуацию комментируют в «СТС-Автомобили», читайте по ссылке.

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