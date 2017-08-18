На минувшей неделе, 10 августа, контрольно-счетная палата Новосибирской области опубликовала результаты отчета о проведенной проверке на предприятии, оказывающем услуги по учету объектов градостроительной деятельности и обеспечению сделок с недвижимостью по Новосибирской области. Выводы, которые сделала комиссия КСП, дали лишний повод говорить об упущениях в системе объективного контроля за деятельностью организаций, в чьем ведении находится областное имущество. В частности, в ходе проверки по итогам деятельности ОГУП «Техцентр» в 2016 году вскрыты десятки нарушений федерального и регионального законодательства. Эти вопросы будут обсуждаться на ближайшей сессии Законодательного собрания Новосибирской области (НСО).

Опубликованный на сайте контрольно-счетной палаты Новосибирской области отчет занимает порядка 60 страниц и содержит в том числе ряд фактов, не касающихся напрямую нарушений законодательства, но позволяющих усомниться в рациональности решений руководства ОГУП «Техцентр» с точки зрения эффективного управления, о котором говорит губернатор Владимир Городецкий.

Согласно отчету, в хозяйственном ведении ОГУП «Техцентр» на 1 января текущего года находилось зданий и помещений общей площадью более 16 тыс. кв. метров, и только чуть больше 30% этих площадей используются для осуществления уставной деятельности. Еще 38% — сдаются в аренду, а оставшаяся треть не используется вообще никак. При этом расходы на содержание не используемой площади — более 300 тыс. рублей. И еще об эффективности: предприятие, показавшее по итогам 2016 года выручку более 185 млн рублей, перечислило в областной бюджет менее 2млн рублей, на треть меньше запланированного. При этом, как отмечается в отчете: «Основной рост доходов в 2016 году от прочей деятельности достигнут в результате реализации основных средств — административно-бытового корпуса, расположенного по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 111».

Если же говорить о непосредственно нарушениях, то комиссия КСП обнаружила таковые в изрядном количестве. Например, ОГУП «Техцентр» сдает собственные площади по цене чуть более 200 рублей за квадратный метр и тут же арендует практически аналогичное помещение, но уже в 6,5 раза дороже.

«Налицо превышение полномочий, — считает депутат Законодательного собрания НСО Алексей Александров. — Лично я буду настаивать на прокурорской проверке. Но если все закончится ничем, и будет вынесен на обсуждение лишь вопрос об эффективности, то, наверное, действительно, как сказал Вадим Агеенко (депутат ЗС НСО. — «КС»), губернатору пора будет задуматься об отставке. К чему доводить ситуацию до такой степени?» Вместе с тем Алексей Александров признает, что такая система сложилась не при Владимире Городецком. «В том, что случилось, есть и депутатская недоработка с точки зрения контроля. Мы будем ставить вопрос и разбираться, почему в течение длительного времени происходят такие вещи. Что касается бывшего руководителя «Техцентра», я знаю Сергея Алтухова (глава «Техцентра». — «КС»), он был депутатом ЗС, и не думаю, что он до такой степени безграмотный руководитель. Думаю, что он просто уверен в своей безнаказанности», — считает Алексей Александров.

В перечне нарушений, упомянутых в отчете региональной КСП, обнаруживаются и вовсе необычные. Речь о деятельности, не просто выходящей за рамки устава предприятия, но и подпадающей под лицензионное регулирование для финансовых учреждений: «…в нарушение п. 3 ст. 23 Закона о ГУП № 161-ФЗ Предприятием совершались крупные сделки по приобретению иностранной валюты без согласия собственника имущества унитарного предприятия». Кроме того, предприятие получало внушительные доходы от процентов по банковским депозитам. В различное время этих депозитах было размещено до 180 млн рублей.

Довольно экзотично выглядят и основные средства предприятия, пополнившие баланс в 2016 году: два снегохода стоимостью 2 млн рублей, лакокрасочная камера за 300 тыс., смартфоны популярных брендов вместе с картами памяти и чехлами — еще более чем на 200 тыс. рублей, пишущие ручки, стоимостью 20 тыс. рублей и 32 тыс. рублей. Все это выглядело бы даже забавно, если бы ОГУП «Техцентр» был прибыльной организацией и регулярно пополнял региональный бюджет.

«Мы пытаемся найти какие-то крохи, чтобы дополнительно профинансировать медицину, транспорт и так далее, — разводит руками Алексей Александров. — Но в то же время на депозитах государственного предприятия лежат сотни миллионов. Мне одному кажется, что система дала какой-то сбой?»

«Что мы увидели в этом отчете? — задается вопросом зампред Законодательного собрания НСО Владимир Карпов. — Во-первых, явное нарушение законодательства. Во-вторых, расточительность и нецелевое использование средств. Думаю, что здесь работа не только для КСП, но и для специальных органов, на предмет злоупотребления служебным положением. Ну а мы совместно с департаментом имущественных отношений работаем над законом, который позволит закрыть все лазейки для возможных нарушений, как раз в тех уязвимых местах, которые наглядно продемонстрировал этот отчет».

Несмотря на решительную позицию в отношении как бывшего, так и нынешнего руководителя ОГУП «Техцентр», депутаты все же были достаточно осторожны в собственных оценках и прогнозах, в то время как общественники оказались куда более категоричны.

«Что меня в этом деле удивляет больше всего — это так называемые валютные операции, — говорит общественник Алексей Носов. — Закупались какие-то швейцарские франки, японские иены, австралийские доллары и бог знает какие еще валюты. Все это очень похоже на валютные спекуляции. Я это так расцениваю. Да и ситуация с арендой — вопиющий случай. Самый главный вопрос, куда все это время смотрели правоохранительные органы? Есть такая большая структура — Росфинмониторинг, которая обязана отслеживать все сомнительные сделки госструктур».

«Факты, изложенные в отчете, иллюстрируют ту ситуацию бесконтрольности, которая сложилась в сфере учета народного имущества, — солидарен с коллегой общественник Владимир Кириллов. — Другое дело, кто виноват и что будет. Мое мнение — необходимо четко обозначить ответственных за этот бардак, который сложился в упомянутом областном учреждении. Это в первую очередь господин Алтухов».

«КС» будет следить за развитием событий.

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