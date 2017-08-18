Владимир Путин помиловал экс-директора шахты в Кузбассе, где погибли 110 горняков

Вчера президентом РФ был подписан указ о помиловании бывшего директора шахты «Ульяновская», известной по трагедии, произошедшей в 2007 году и унесшей жизни 110 человек.

Бывший директор шахты «Ульяновская» в Кемеровской области Андрей Функ помилован указом президента РФ Владимира Путина. Документ подписан в четверг и размещен на портале правовой информации.

«Помиловать Функа Андрея Ивановича, 1973 года рождения, осужденного 31 марта 2015 года Новокузнецким районным судом Кемеровской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в тексте указа, который вступит в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Трагические события датируются 19 марта 2007 года, когда на шахте «Ульяновская» произошел взрыв, унесший жизни 110 человек. Всего на момент аварии в «Ульяновской» находились 203 человека. Причиной аварии назвали скопление метана, на которое датчики не отреагировали. Из-за короткого замыкания газ тут же воспламенился, а затем последовал взрыв. Виновными признали бывшего тогда директором шахты Андрея Функа и пять его подчиненных. Суд приговорил их к лишению свободы от трех до шести лет. Свой приговор Функ услышал в 2015 году: его ожидало шесть лет лишения свободы. Материалы дела составили 234 тома.

К слову, Кузбасс сейчас готовится к празднованию 70-летия Дня шахтера в России, и, возможно, помилование связано именно с этим праздником.

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