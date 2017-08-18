«Алтайтурцентр»: рост турпотока в Алтайском крае составил 3%

За первое полугодие 2017 года турпоток в Алтайский край вырос на 3%, об этом в рамках пресс-конференции о первых итогах летнего туристического сезона в Сибири, сообщила директор краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайтурцентр» Татьяна Сажаева.

«Рост турпотока за шесть месяцев 2017 года в Алтайском крае составил 3%. Безусловно, это не тот скачок, который мы наблюдали в 2014-2015 гг.: тогда количество туристов ежегодно прирастало на 20%. Тем не менее, турпоток в край, несмотря на сложные экономические условия, не снижается», — отметила директор краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайтурцентр» Татьяна Сажаева.

По словам президента Алтайской региональной ассоциации туризма Елены Чупиной, в этом году стало более заметно расслоение туристов: бронируется либо очень экономный вариант отдыха, либо уровня премиум с вертолетными экскурсиями и проживанием в дорогостоящих отелях и базах. «Можно сказать, что средний сегмент в первом полугодии «провалился», — констатирует Чупина.

Активнее в этом году туристы стали посещать удаленные районы Алтайского края – Чарышский, Солонешенский, Завьяловский, Гуселетовский и Романовский. Как следствие – в крае постоянно строятся новые объекты размещения и инфраструктуры. В частности, идет активный поиск инвестора на строительство санатория вместимостью до 500 мест в Завьяловском районе. Предварительный объем инвестиций в проект – порядка 1 млрд рублей.

На данный момент, по оценкам Татьяны Сажаевой, Алтайский край способен ежедневно принимать до 50 тыс. отдыхающих. По итогам 2016 года регион посетило в общей сложности более 2 млн туристов.

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