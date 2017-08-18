В рамках рабочего визита в Сибирь заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин провел совещание на Улан-Удэнском авиационном заводе в Бурятии, передает пресс-служба республиканского правительства.

Новейший российский вертолет Ка-226Т будет поставляться в Индию. Уже, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, есть договоренность о поставке 200 вертолетов. В связи с поступившим заказом, во время визита на Улан-Удэнский авиационный завод в Бурятии Рогозин распорядился начать подготовку производственных цехов для сборки вертолета. Если эксплуатация поставленных машин у заказчика пройдет успешно, то Индия может повторить подобный заказ.

«Мы решили вопрос, чтобы освободить необходимые производственные цеха под очень перспективный российско-индийский проект. Мы договорились с нашими индийскими коллегами, и они заинтересованы в поставках вертолетов Ка-226Т», — сообщил Дмитрий Рогозин, уточнив, что 60 вертолетов поставит завод, а еще 140 машин будут локализованы на территории Индии, но все агрегаты будут производиться на бурятском предприятии.

И.о. главы республики Алексей Цыденов поблагодарил вице-премьера за индийский контракт и за решение, по которому на заводе будут освобождены производственные мощности. Сообщается, что в скором времени правительство согласует решение.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter