В Новосибирском филиале Россельхозбанка с начала 2017 года и на 1 августа открыто 820 новых расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса.

За первое полугодие в филиале Россельхозбанка в Новосибирске отчитались об открытии 820 расчетных счетов. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Таким образом, общее количество расчетных счетов в филиале на 1 августа превысило 6 тыс.

Филиал активно работает над формированием собственной ресурсной базы, на 1 августа 2017 года она достигла 15 млрд рублей, из них средства сегмента МСБ составляют 3,6 млрд рублей. Услугами Новосибирского филиала Россельхозбанка пользуются более 5 тыс. малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей.

«Клиенты оценили удобство работы с расчетными счетами, а также выгодные условия размещения депозитов. Сегодня для совершения большинства стандартных банковских операций клиент может воспользоваться дистанционными каналами обслуживания, что существенно упрощает работу с банком», — рассказал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

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