Дмитрий Рогозин озвучил планы по серийному производству МС-21

Во время визита на иркутский авиазавод, где ведется сборка МС-21, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин провел там совещание, посвященное производству магистральных самолетов.

На совещании по вопросу производства МС-21 на иркутском авиазаводе были озвучены планы по серийному производству самолета. Если в ближайший год будет собрано два экземпляра, то к 2024 году авиазавод планирует выйти на производство 70 лайнеров в год. По словам президента ПАО «Корпорация «Иркут» Олега Демченко, мощности и площади завода позволяют выйти на такие объемы выпуска. На текущий момент, как сообщалось вчера, мощности завода корпорации позволяют выпускать 10 самолетов ежегодно, но за семь лет «Иркут» намерен увеличить объемы.

«На самом деле, 70 самолетов такого класса в год — это совсем не амбициозная задача. Нужно строить вторую линию для МС-21-400 размерностью около 240 пассажиров и претендовать не только на владение внутренним рынком, но и на продвижение такого востребованного лайнера за рубеж», — написал у себя в Facebook вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Как рассказал журналистам вице-премьер, в сентябре лайнер вновь поднимется в небо на высоту 11 км. Затем с октября все испытания перенесут в Жуковский в Подмосковье. О публичном полете МС-21 Рогозин не сообщил точной даты, но сказал, что это станет известно в октябре.

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