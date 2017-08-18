На прошлой неделе стало известно о том, что УФАС по Новосибирской области не согласовал поправки в предложенное региональным правительством концессионное соглашение по строительству двух мусоросортировочных комплексов. Изменения касались создания объектов по обезвреживанию отходов. «КС» ранее уже публиковал позицию концессионера — ООО «Экология-Новосибирск». На этот раз корреспондент издания пообщался с членом инициативной группы «Поможем реке Издревая» ЮЛИЕЙ КОЛЕВАТОВОЙ о том, как у экологов складываются отношения с концессионером и что они намерены предпринять в связи с отменой поправок антимонопольной службой.

— Юлия, с какими условиями концессионного соглашения по строительству двух мусоросортировочных комплексов вы категорически не согласны?

— Поскольку мы уже на протяжении 15 лет занимаемся сохранением бассейна реки Издревая, то сразу, как только узнали о заключении концессионного соглашения, заявили, что нас категорически не устраивает выбранное под строительство одного из заводов место рядом с поселком Раздольное Новосибирской области. Наши первые митинги были направлены как раз против выбранной площадки. И поскольку никаких мер по изменению места строительства принято не было, то эта претензия не снимается.

— По каким причинам, по вашему мнению, этот участок не пригоден для строительства мусоросортировочного завода (МСЗ)?

— Для подобных объектов площадки должны подбираться с более ровным рельефом. Получается, что участок расположен таким образом, что в непосредственной близости от этого места берут истоки притоки Издревой, а также река Переборка и безымянные притоки, которые также втекают в эти реки. На наш взгляд, эта территория в принципе не должна рассматриваться под функционирование такого промышленного объекта. Кроме того, мы имеем на руках достаточное количество заключений различных специалистов (биологов, орнитологов, ихтиологов, гидробилогов), которые несколько лет подряд проводили обследования, свидетельствующие о том, что территория ценна и отличается биологическим разнообразием, здесь произрастают растения и обитают животные, внесенные в Красную книгу. Мы как инициативная группа в 2016 году направляли эту информацию в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды и департамент по животному миру, но она по-прежнему не была учтена. К тому же отмечу, что на расстоянии 1,7 км от выбранного под МСК участка расположен памятник природы — таковым его признали постановлением правительства Новосибирской области еще в 2009 году. На текущий момент сам участок не обладает юридическим статусом под предприятие особо охраняемой природной территории, и если бы не мусорная концессия, то мы бы сейчас как раз этим и занимались. Но учитывая, что последнее слово за правительством Новосибирской области, остается только надеяться.

Также хотелось бы отметить, что вокруг предполагаемого полигона расположено большое количество дачных обществ, ближайшее из которых расположено на расстоянии 1,2 км. А это место отдыха десятков тысяч горожан, где они выращивают овощи и фрукты в большом количестве. И все скважины и родники в окрестности, которые могут пострадать от загрязнения, являются источником для питья и полива.

— Видите ли вы альтернативный участок под размещение МСЗ?

— Это любимый вопрос, в том числе и журналистов. Сразу отмечу, что это не наша компетенция — выбирать участки, поэтому мы все время и говорим о том, что для реализации проекта по строительству мусоросортировочных комплексов необходима группа специалистов, в которую также входили бы общественники и депутаты. Вот этот орган как раз бы и выбрал оптимальное расположение для таких объектов. И такие участки действительно есть, но я никогда не скажу: «А давайте туда!» При этом я слышу упреки в том, что вот вы строить не даете, но и не предлагаете альтернативных решений взамен. Но я еще раз повторюсь: этим должны заниматься профессионалы. По большому счету, основная проблема не в расположении объекта, а в целом в концепции обращения с отходами в Новосибирской области.

— С чем именно вы не согласны?

— Я считаю, что следует отрегулировать процесс мусоросортировки на стадии образования мусора от населения и организовать пункты приема. Мусор при такой организации сбора будет поступать на завод по переработке отходов более высокого качества и в большем объеме. При нынешней концессии получается, что вместо того, чтобы минимизировать объем отходов, его, напротив, придется обеспечивать в установленном объеме на планируемые мусоросортивочные комплексы, иначе бюджету придется компенсировать недополученную прибыль концессионера. При этом стоимость сортировки и захоронения кубометра отходов должна составить 450 руб. (на сегодня полигоны принимают только за захоронение — 43 руб. за один кубометр), и населению при этом не представится никакой возможности повлиять на снижение своего тарифа, который возрастет от существующего в три раза. И когда заработает региональный оператор, который будет устанавливать единый тариф, то, например, отдельно взятое ТСЖ лишится возможности экономить свои расходы, организуя раздельный сбор мусора. Эта просто вопиющая ситуация! Поэтому мы очень рады, что тема из экологической плоскости перешла в экономическую. Хорошо, что общественность заинтересовалась, что за компания планирует заниматься мусоросортировкой и захоронением, с каким уставным капиталом она пришла в Новосибирскую область и кто ею управляет. Концессионное соглашение в существующем виде приведет к созданию монополии. Конечно, решение этого вопроса не следует растягивать во времени. Но скорейшая реализация строительства МСК подогревается еще и тем обстоятельством, что полигоны на грани закрытия, в то время как их состояние ничем не отличается от того, что было 10 лет назад.

— Вы сейчас каким-то образом взаимодействуете с «Экологией-Новосибирск»?

— Нет, мы и не старались никогда, так же как и концессионер с нами. Мы встречались на совместных мероприятиях, пресс-конференциях. Нам ясны их мотивы, и у нас нет общих точек пересечения. По нашей информации, завод им. Чкалова, в приаэродромную зону которого попал выделенный участок под полигон и где по федеральному законодательству запрещено строительство таких объектов, несколько раз давал отказ при согласовании на строительство. Минпромторг проводил в Москве совещание, и на заседании решили направить данный вопрос на рассмотрение Росавиации. Наблюдая за тем, как продвигается этот вопрос, давление со стороны региональных властей, считаем, что ни о каком диалоге речи идти не может.

— Насколько известно, «Экология-Новосибирск» планировала восстановить утраченный состав фауны Издревой.

— Я впервые от вас об этом слышу, но если они действительно намерены это сделать, то сразу заявлю, что обогащать фонд ни в коем случае нельзя. Так как, например, биологическое разнообразие рыбного фонда на текущий момент сбалансировано. В подтверждение тому имеется заключение специалистов. Вмешательство в этот процесс крайне нежелательно.

— На прошлой неделе УФАС по Новосибирской области не согласовал поправки в концессионное соглашение, предложенные правительством Новосибирской области. Изменения касались создания системы коммунальной инфраструктуры, а точнее, объектов по обезвреживанию отходов. Получается, что внести какие-либо поправки в концессию невозможно?

— Мое личное мнение, и об этом не раз говорил Вадим Агеенко (зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области. — «КС») — председатель рабочей группы, рассматривающей заключенное концессионное соглашение: те поправки, которые планировали внести в правительстве, по сути, были косметическими. Далеко не все претензии, которые возникли у депутатов к документу, вносились в него, и эти изменения УФАС отклонило. На мой взгляд, вопрос должен стоять не о внесении изменений в концессионное соглашение, а о его расторжении. Да, пока говорят, что документ заключен таким образом, что при расторжении в одностороннем порядке бюджет Новосибирской области должен будет выплатить компенсацию концессионеру. Значит, необходимо расторгать концессионное соглашение через суд.

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