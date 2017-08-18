По данным департамента образования мэрии Новосибирска, сегодня с учреждениями образования города работают около 165 поставщиков продуктов питания. С каждым годом суммы, на которые школы и детские сады закупают продукты, возрастают. Так, в 2014 году на эти цели было потрачено около 981 млн рублей, в 2015 году — около 1,2 млрд рублей, в 2016-м — около 1,5 млрд рублей, включая оплату за питание льготных категорий обучающихся. Тем не менее качество поставляемой в школы и сады продукции далеко не всегда соответствует стандартам. В том, что показывают проверки Роспотребнадзора, почему текущий механизм работы с поставщиками непрозрачен и как решается вопрос на уровне города и области, разбирался «КС».

«Фальсифицированный сыр оказался маркирован адресом несуществующего производителя из Татарстана»

Отвечая на вопрос «КС» об организации процесса закупок детского питания, в мэрии Новосибирска отметили, что департамент образования не производит закупки продуктов питания для нужд учреждений отрасли. «Закупки продуктов питания производятся учреждениями отрасли образования — заказчиками самостоятельно. Они могут делать это посредством конкурсов с ограниченным участием, открытых аукционов в электронной форме, запросов котировок и предложений и контрактов малых объемов (на основании п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона, 44-ФЗ). Кроме того, муниципальные автономные учреждения руководствуются в работе Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», — пояснила начальник управления по взаимодействию со СМИ мэрии Новосибирска Татьяна Клюкина. По данным муниципалитета, способ закупок, а также все условия исполнения контракта, в том числе определение начальной максимальной цены контракта, заказчики определяют самостоятельно.

Вместе с тем в пресс-службе заверяют, что специалисты отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения и отдела по организации закупок департамента образования мэрии осуществляют консультативную помощь в вопросах организации питания и закупки продуктов. «В целях использования в питании детей доброкачественной продукции и совершенствования процедуры закупок продуктов питания, проводимых учреждениями, департаментом образования были разработаны типовые формы проектов контрактов на закупку продуктов питания и направлены подведомственным учреждениям», — пояснила «КС» Татьяна Клюкина.

Вместе с тем в муниципалитете отмечают, что департамент образования совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором «прорабатывает возможные механизмы по исключению поставок продуктов питания несоответствующего качества в образовательные организации города Новосибирска».

Напомним, что в 2016–2017 учебном году Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области провело 265 проверок организации питания в школах и детских садах. Проверялись не только сами учреждения, но и поставщики продуктов и организаторы питания. По выявленным нарушениям организации питания Роспотребнадзор составил 372 протокола об административном правонарушении. Вынесено 354 постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 3,9 млн рублей. Выдано 179 предписаний по устранению выявленных нарушений, 191 представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

По информации, предоставленной «КС» Роспотребнадзором, в 82,6% случаях (на 219 объектах) речь шла о нарушениях санитарного законодательства, в частности, технологии закладки витамина С при искусственной витаминизации готовых третьих блюд и технологии приготовления блюд, нарушениях в правилах отбора и хранения суточных проб организатором питания.

Экспертизы свидетельствуют о системности поставок фальсифицированных, недоброкачественных продуктов по завышенным ценам в детские учреждения

При этом Роспотребнадзор указывает на снижение показателя несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям готовых блюд по микробиологическим показателям с 1,1% до 0,8%. Как отмечает заместитель руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова, снизился и удельный вес фальсифицированной молочной продукции на объектах социальной сферы — до 3,8% с 6,0%.

По информации, предоставленной директором Сибирского федерального центра оздоровительного питания, членом комиссии при министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области по вопросам обеспечения продовольственной безопасности на потребительском рынке, к. м. н. Яковом Новоселовым, независимые экспертизы, проведенные в 2015–2017 годах, свидетельствуют о системности поставок фальсифицированных, недоброкачественных продуктов по завышенным ценам в детские учреждения города и области. «При этом подавляющее большинство этих фальсификатов закупались вовсе не производителей, а у посредников (перекупщиков), которые в свою очередь закупали кур, масло, молоко и другие продукты часто вовсе не у новосибирских предприятий, а в Подмосковье, на Урале, Алтае и т. д. По словам сотрудника одной из таких фирм, и вовсе у других перекупщиков, так что реальное происхождение продуктов просто теряется «в тумане» цепочки посредников-перекупщиков», — рассказывает собеседник «КС».

По его словам, фальсифицированный пальмовым суррогатом сыр «Российский», который в детское учреждение Новосибирска продало некое ООО «ТоргСиб» (по цене выше средней на 23%), оказался маркирован адресом вообще не существующего в природе производителя из Татарстана. Таких «поставщиков-фантомов» в ходе проверок обнаружил и Роспотребнадзор: «Установлены 10 предприятий, отсутствующих по заявленным адресам. Это ООО «Торговый объем», ООО «Танаис», ООО «СибмолПродукт», ЗАО «Искитимский молзавод», ООО «Экопродукт», ООО «Иртыш-НСК», ООО «ШКИФ», ООО «Молторг», ООО «Трансэкспедиция» и ООО «НовосибирскМолПрод». Материалы в отношении указанных субъектов переданы в правоохранительные органы».

Среди недобросовестных поставщиков, качество продукции которых не соответствует стандартам, независимые эксперты назвали сразу несколько организаций, причем некоторые из них поставляли в новосибирские школы, сады и детские дома сразу несколько видов продуктов.

«На стол воспитанникам детских учреждений совершенно беспрепятственно поставлялись фальсифицированное сливочное масло из Екатеринбурга (ИП Кудинова А. В.) и Новосибирска (ИП Горн М. В. И ООО «Гномик»), питьевое молоко, изготовленное из растительных жиров вместо молока, из Алтайского края (ИП Кудинова А. В.) и Кемерова (ООО «Сибирский комбинат снабжения»), сыр, фальсифицированный растительными заменителями вместо молока, из Новосибирска (ООО «Гномик») и Татарстана (ООО «ТоргСиб»), фальсифицированные сгущенные сливки из Кузбасса (ИП Горн М. В.), кулундинское и новосибирское сухое молоко из пальмового суррогата (ООО «Гномик» и ООО «СибСнабПродукт»), недоброкачественная ячменная перловая крупа (ООО «СибСнабПродукт» и ООО «ТоргСиб»), недоброкачественная манная крупа и овсяные хлопья (ООО «ТоргСиб»), подмосковные куриные окорочка, подмененные более дешевым продуктом (ООО «Контакт»)», — рассказывает Яков Новоселов.

Собеседник «КС» указывает на то, что все эти выявленные факты являются прямым нарушением федерального законодательства. Подобные продукты запрещены к производству и продаже населению, не говоря уже о питании детей в школах и детских садах. «Особо цинично на фоне непростой экономической ситуации, падения доходов в семьях выявленное нередкое завышение цен на эти суррогаты и фальсификаты — от 9% до 60% по сравнению со средними региональными ценами на качественные натуральные, полезные продукты», — убежден Яков Новоселов.

Между тем, по словам эксперта, согласно позиции РАМН и ВОЗ, с неполноценным, некачественным питанием напрямую связано с 50% основных заболеваний и уменьшение продолжительности жизни, в среднем на 15 лет. «Например, регулярное употребление фальсификатов сыра, сливочного масла и молока наносит здоровью ущерб, сравнимый со злоупотреблением алкоголем. Замена полноценных мясных продуктов подобными «колбасными суррогатами» вызывает риск развития анемии, и так далее. Такова цена, которую уже сейчас платят новосибирские дети за отсутствие контроля качества продуктов в детских учреждениях», — резюмирует Яков Новоселов.

«За руку с поличным никого не поймали»

Независимые экспертизы показали, что продукты, поставляемые муниципальным Комбинатом питания в одну из школ, также оказались недоброкачественными или фальсифицированными. «Мясо свежее» оказалось совсем не свежим, сосиски фальсифицированы соей, сливочное масло — пальмовым жиром, а в фарше обнаружилось «фекальное загрязнение». У кого именно сам Комбинат питания закупал эти «продукты», которые он затем поставлял в школу, тогда выяснить не удалось. Это «тайна за семью печатями», охраняемая бдительной службой безопасности самого МАУ Комбинат питания», — продолжает собеседник «КС».

В минувшем учебном году Роспотребнадзор также провел проверки и в отношении комбинатов питания. «По выявленным нарушениям санитарного законодательства в рамках КоАП РФ составлены протоколы об административных правонарушениях», — отмечают в управлении.

Выявление некачественных продуктов, фальсификатов, суррогатов, опасных для жизни и здоровья, завышение цен на 20–30% от оптовых цен по Новосибирску и СФО обсудили на июньском заседании комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Законодательного собрания Новосибирской области. О деятельности своей рабочей группы отчитался заместитель председателя комиссии Алексей Андреев.

В частности, им удалось посетить малый комбинат питания «Калининский». Как отметил депутат, предприятие имеет годовой оборот 200 миллионов рублей. При этом все заключенные там контракты с поставщиками заключены на суммы до 100 тысяч рублей. «Руководство предприятия ссылается на то, что при наличии договоров проблематично их расторгать в случае выявления некачественной продукции и возвращать деньги», — рассказывает депутат. Напомним, сегодня закупки у единого поставщика на сумму до 100 тысяч рублей можно осуществлять без торгов и размещения информации о сделке на сайте госзакупок.

Причиной заключения исключительно таких контрактов заинтересовались и органы внутренних дел. Начальник отделения № 4 экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирску, майор полиции Денис Подушко рассказал о проверке, проводимой по факту мошеннических действий в системе поставок пищевых продуктов. В частности, были опрошены руководители школ и выполнены заборы проб, направлен запрос в Роспотребнадзор по исследованию качества продукции, которая поставляется в малый комбинат питания. «В настоящее время состава преступления не нашли. Единственное, что можно пока констатировать — факт выявления недоброкачественной продукции, в остальном вся отсылка идет непосредственно к производителю данной продукции, которого проверяет Роспотребнадзор», — комментирует правоохранитель.

Как отмечает Денис Подушко, проверка проходит уже постфактум, поэтому «за руку с поличным никого не поймали». Кроме того, в настоящее время ситуация изменилась, так как в малом комбинате питания поменялось руководство. Однако «отдел продолжает проверять поставщиков и возможность заинтересованности руководителей малого комбината питания в заключении небольших договоров на сумму до 100 тысяч рублей, обстоятельства и причины этого», — рассказывает Денис Подушко.

Алексей Андреев приводит и другой пример организации поставок — школу-гимназию «Горностай», комбинат питания при которой обслуживает три школы и два детских сада и имеет годовой оборот в 18 млн рублей. «Практически вся продукция там закупается через торги. И, по словам директора, никаких проблем в расторжении договоров в случае выявления некачественной продукции от поставщика у них не возникает», — продолжает Андрей Алексеев. Кроме того, там уже имеется «черный список» недобросовестных поставщиков, с которыми комбинат питания «Горностая» работать больше не планирует.

Алексей Андреев уверен, что необходимо определить список добросовестных поставщиков для обеспечения качественного питания школьников. «А не так, что каждый директор выбирает себе поставщика — отсюда такой разброс и в ценах. Нужно взять цены под контроль, чем и занимается специально созданный отдел мэрии. Однако согласованности в действиях пока недостаточно», — отмечает депутат.

Начальник отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Ольга Берсон видит основную проблему в том, что между точкой «А» (детскими садами и школами) и точкой «Б» (производителями) стоит большое многоточие — как правило, это посредники в лице ИП: «Сейчас мы проводим анализ поставщиков продукции, которые выполняют поставки на пришкольные летние площадки и в загородные летние учреждения. Только 26% из них — производители. Нужно, чтобы они максимально заходили в социальные учреждения, чтобы не было промежуточных звеньев, тогда мы будем знать, кто некорректно ведет себя на рынке». Ольга Берсон отмечает, что сами производители, например, молочной продукции в разговорах отмечают, что заинтересованы в поставках, но попасть в школы сложно — «условно, какой-то ИП Иванов дает цену на творог ниже ее себестоимости».

Проблема, которую называют сегодня и в мэрии, и в правительстве области, — сложная логистика, большие транспортные расходы, непосильные для небольших местных поставщиков. «У нас больше тысячи школ в области, это требует большого объема транспортных расходов. Экономически целесообразно решить этот вопрос у нас не получается. Они (поставщики-производители. — «КС») действительно проигрывают в цене если не фальсифицированным продуктам, то сделанным не так качественно, как нам бы хотелось», — признает начальник управления материальных ресурсов и государственных заданий министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Юрий Савостьянов.

Если бы существовал единый бренд школьного питания, качество детского питания удалось бы существенно повысить

Депутат Законодательного собрания НСО Глеб Поповцев на заседании привел тот факт, что сегодня в области отсутствует мониторинг товаропроизводителей, «хотя уже одно это могло бы гарантировать качество продукции», также народный избранник считает действенным решением введение практики договоров о намерениях. «Посевная давно прошла, как производитель должен был узнать, какие объемы овощной продукции нужны, если у вас нет мониторинга?» — сетует депутат.

Юрий Савостьянов отмечает, что «сегодня большинство школ закупают продукты в общепите, потому что у них нет хранилищ и долговременных договоров с конкретными поставщиками». Чиновник также уверен, что «если бы существовал бренд школьного питания со своими стандартами и требованиями, качество детского питания удалось бы существенно повысить».

«Продукты оцениваются кладовщиком»

Сегодня вопрос качества школьного питания — под контролем не только депутатов, общественников, Роспотребнадзора, правоохранительных органов, но и федерального инспектора по Новосибирской области Ильи Чернышева. В комментарии для «КС» он рассказывает, что одна из основных проблем, требующая принятия соответствующих мер, — это отсутствие входного лабораторного контроля сырья, поступающего в образовательную организацию. «Продукты оцениваются кладовщиком или иным должностным лицом по органолептическим показателям. Качество сырья и пищевых продуктов, поступающих для организации питания детей, не всегда соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. Отмечены случаи использования для нужд образовательных организаций контрафактной (фальсифицированной) продукции. По оценке специалистов, питание в школах носит преимущественно углеводный характер, имеет место недостаток белкосодержащих продуктов», — отмечает Илья Чернышев.

Анализируя данные, предоставленные мэрией, собеседник «КС» отмечает положительную динамику в вопросе контроля качества школьного питания. «Совершенствуется материально-техническая база пищеблоков, проводится оснащение школьных столовых современным технологическим оборудованием. По представленной информации, за период с 2013-го по 2016 год модернизировано 72 (34%) школьных пищеблока, в 2016–2017 учебном году проведен капитальный ремонт пищеблоков с заменой оборудования в пяти школах, годом ранее — в 10 школах. Из 240 общеобразовательных организаций, функционирующих в 2016–2017 учебном году, условия для обеспечения горячим питанием созданы в 99,6% учреждениях. Горячее питание получает 87,5% школьников города Новосибирска, двухразовое горячее питание — 23,1% обучающихся», — приводит статистику Илья Чернышев.

По наблюдениям Роспотребнадзора, в Новосибирской области также отмечается положительная динамика в части материально-технического оснащения школьных пищеблоков.

«В 456 (или 46,7%) школах Новосибирской области организован производственный контроль, включающий лабораторно-инструментальные исследования (что на 16% больше, чем в прошлом году)», — рассказывает Лада Самойлова. По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора, управление продолжает проведение мероприятий, направленных на усиление контроля за безопасным питанием детей в школах и садах, в том числе за обеспечением полноценным питанием в соответствии с физиологическими потребностями.

Ведомство продолжает сотрудничество с правительством области, мэрией Новосибирска, Законодательным собранием НСО, региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный Фронт» за РОССИЮ» по вопросу организации питания школьников Новосибирской области.

По итогам заседания рабочей группы по контролю за реализацией указов президента Российской Федерации, состоявшегося в марте под руководством Ильи Чернышева, органам публичной власти Новосибирской области рекомендовано было принять дополнительные меры по обеспечению обучающихся сбалансированным, рациональным питанием гарантированного качества и обеспечить условия для организации горячего питания во всех школах. Среди таких мер рекомендовалось, в частности, продолжить совершенствование материально-технической базы столовых и пищеблоков, скоординировать деятельность уполномоченных органов власти и институтов гражданского общества при организации контроля качества и безопасности процессов производства продукции на всех этапах — от поступления сырья до производства готовых блюд и кулинарных изделий, организовать учебно-методические занятия с работниками пищеблоков по указанным вопросам.

Главное, чтобы каждый поставщик и директор знали, что их могут проверить когда угодно.

«В качестве перспективных задач, требующих внимания органов власти и институтов гражданского общества, — разработка и внедрение регламента осуществления «входящего» контроля качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, поставляемых в образовательные учреждения, и привлечение региональных сельхозпроизводителей к обеспечению детских учреждений качественной и экономически доступной пищевой продукцией», — отмечает федеральный инспектор.

«Предлагали мэру выделить деньги на контроль, но он отказался»

К слову, сегодня во всех садиках и 100 школах Новосибирска питание организуют самостоятельно на базе своих столовых, 80 школ обслуживаются муниципальными комбинатами питания, еще три — базовой столовой гимназии «Горностай» и 28 — по схеме аутсорсинга коммерческими комбинатами питания. По данным мэрии Новосибирска, на финансирование льготных категорий обучающихся из бюджета города в 2016 году выделено 177 млн рублей.

При этом наблюдатели указывают на то, что в городе нет единого централизованного органа, который контролировал бы сферу таких закупок.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Вячеслав Илюхин уверен: вопрос о том, кто выбирает поставщиков — комбинат питания, директор школы или кто-то еще, — неважен. «Если не будет налажен достаточный контроль, нормального качества и не будет. Мы предлагали Анатолию Локтю выделить 10 млн рублей в год на эти цели — можно было сумму даже скорректировать. Главное, чтобы каждый поставщик и директор знали, что их могут проверить когда угодно. Мы предлагали сделать независимую экспертизу и такие условия договоров, чтобы проверки могли проходить в любой школе в любое время. И чтобы наказания были вплоть до увольнения или принятия более жестких мер. Мэр почему-то к нам не прислушался и отказался от этого», — сетует Вячеслав Илюхин.

Мэр почему-то не прислушался

Коллега Вячеслава Илюхина, депутат Совета депутатов Новосибирска Кирилл Покровский видит в ситуации два аспекта: «Во-первых, каждый директор понимает, что в любом случае ответственность лежит на его плечах, и если продукт оказывается некачественными, то эта ситуация так или иначе будет спроецирована на него. С другой стороны, благодаря централизованным поставкам проще выстраивать логистику и контролировать качество. Когда продукты питания приобретаются у понятных и немногочисленных поставщиков, риск негативных последствий гораздо ниже. Создание, условно говоря, МУПа, которое бы занималось анализом поставщиков, проведением тендеров и, соответственно, приобретением продуктов питания, на мой взгляд, помогло бы оптимизировать процессы закупок и снизить финансовое бремя на систему образования города. Что касается качественного показателя — возможно, должна быть единая лаборатория и четкие критерии оценки».

В cвою очередь в мэрии Новосибирска отмечают, что создание дополнительной структуры, не обладающей реальными полномочиями в сфере закупок, нарушит Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции». «Это приведет к ограничению конкуренции, не предусмотренному законодательством Российской Федерации, а также необоснованному дополнительному расходованию бюджетных средств на содержание аппарата и заработную плату его работников», — отмечают в пресс-службе мэрии Новосибирска.

На сегодня решить проблему хотя бы частично может регламент входящего контроля за продуктами питания, поставляемыми в школы, который на текущий момент находится в разработке новосибирских общественников, объединившихся на площадке «Народного Фронта».

«КС» ознакомился с текстом регламента. Помимо всего прочего, авторы предлагают министерству образования и департаменту образования города создать единого оператора закупок и поставок. Также рекомендуется определить аккредитованную организацию, привлекаемую к отбору образцов и проведению независимых экспертиз. При этом проверки предполагаются внезапными, «осуществление официального письменного уведомления учреждения в момент проводимого мероприятия по общественному контролю», — говорится в тексте проекта.

На сегодня решить проблему хотя бы частично может регламент входящего контроля за продуктами питания

Среди рекомендаций по улучшению качества питания в школах авторы регламента указывают и внесение изменений в требования типовых договоров и контрактов на поставку пищевых продуктов в сады и школы. В первую очередь это касается ответственности поставщика за соответствие товара предъявляемым требованиям, отказа от приемки продукции и/или возврат ранее поставленной продукции и неосуществление оплаты в случае ее несоответствия требованиям контракта, выявленного в ходе проведения независимой экспертизы.

Еще один пункт регламента — формирование актуального перечня добросовестных и недобросовестных поставщиков и обеспечение к нему свободного доступа.

К слову, работа над проектом регламента ведется уже не первый месяц. В начале июня юридическая служба «Народного Фронта» направила его прокурору Новосибирской области и попросила дать правовую оценку корректности применения тех или иных нормативных документов, определяющих порядок проведения входящего контроля качества продуктов, поступающих в виде сырья в детские учреждения региона.

На текущий момент, по словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Сергея Соколова, ответ получен, однако он «совершенно нейтральный по содержанию». «Планируем рассмотрение проекта регламента на площадке у федерального инспектора Чернышева. Что касается сроков принятия регламента, то, видимо, речь о начале учебного года, поскольку все в отпусках практически, в том числе комиссия Совета депутатов», — пояснил Сергей Соколов.

Кроме того, как ранее анонсировал начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения мэрии Новосибирска Роман Попов, осенью состоится большой круглой стол, где будут присутствовать все поставщики, которые уже на текущий момент поставляют свою продукцию в школы и сады, и те, кто хотел бы выйти на этот рынок. Чиновник уверен, что это поможет решить проблему с прямыми поставками качественной местной продукции в школы.

Информация о действующих поставщиках продуктов питания в школы на сегодня остается закрытой. В частности, МАУ «Комбинат питания» отвечать на соответствующий запрос «КС» отказался. Однако на сайте арбитражного суда Новосибирской области в открытом доступе имеется информация, что среди партнеров-поставщиков комбината в последние годы упоминаются ООО «Чистополье 2», ООО «СибСнабПродукт», ООО «ТД Милкград», ООО «Алмикс», ОООТД «Маслосыротдел», ООО «Зенит», ООО «ТД «СМК», ООО «Млечный путь», ООО «Гелиос», ООО «Крупяная Слобода», ООО «Сибторг», ООО «ГК «М СЮ-КРЕ», ООО «Водяной Мир», УК ООО «Сибирский Гурман», ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман», ИП Зажецкой Н. А., ООО «Импульс и К», ООО «Торговый Дом Лапшин».

Директор ООО «КП «Левобережный» Юрий Перетяткевич называть компании-поставщики не стал, сославшись на коммерческую тайну. Однако в разговоре с «КС» отметил, что «работает только с проверенными компаниями». «В основном это местные поставщики», — рассказал Перетяткевич, указав, что как частная компания комбинат, в отличие от государственных, имеет право работать по прямым договорам.

Стоит отметить, что среди партнеров-поставщиков на сайте ООО «КП «Левобережный», который сегодня обслуживает семь новосибирских школ по аутсорсингу, указаны ОАО «Татарский мясокомбинат», ООО «ТРансСибЛизинг», ООО «Агрофирма «Инские просторы», Сибирская продовольственная компания, ООО «ОптТоргСервис», ЗАО племзавод «Ирмень», «Коченевская птицефабрика», Агрохолдинг ЗАО «Птицефабрика Октябрьская».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter