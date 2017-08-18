Как изменится финансовый рынок после принятого весной текущего года закона о новом банковском лицензировании? Означает ли это повышение качества услуг и надежности вкладов, как говорит руководство Центробанка, или же уход со сцены части игроков может стать причиной сокращения предложения и подорожания банковских услуг? Своим взглядом на то, что происходит в российской банковской отрасли и каково ее будущее, с «КС» поделился главный управляющий директор Альфа-Банка Алексей Марей, посетивший в начале августа Новосибирск.

Принятый нынешней весной закон о новом банковском лицензировании фактически разделит весь банковский сектор на две части. Все действующие банки получат универсальную лицензию, в дальнейшем (для новых банков) обладателями универсальной лицензии станут банки с собственным капиталом свыше 1 млрд рублей, все остальные кредитно-финансовые учреждения с капиталом выше 300 млн рублей получают базовую лицензию, предусматривающую целый ряд ограничений на услуги и некоторые виды операций. Вместе с тем Центробанк пока продолжает отзыв лицензий. Судя по заявлениям представителей регулятора, «чистка» отрасли, скорее всего, завершится осенью текущего года. И здесь вполне резонно задаться вопросом: что будет с отраслью, когда последний банк из череды «ненадежных» потеряет лицензию?

Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит напомнить, что коммерческие банки стали появляться в России чуть менее 30 лет назад. Всего через 10 лет их количество в стране достигло 1300. Конечно, далеко не все из них оказались успешны. С начала 2000-х Центробанк ежегодно отзывал порядка 50–60 лицензий. Это можно считать нормальным, естественным процессом для отрасли. Однако после назначения на пост руководителя регулятора Эльвиры Набиуллиной процесс избавления системы от «слабых» игроков и тех, кто ведет «рискованную кредитную политику», заметно ускорился. Сегодня в России порядка 600 действующих банков. И такое количество, по мнению регулятора, можно считать избыточным.

«Очевидно, что мы движемся в сторону консолидации банковской отрасли, причем очень значимой консолидации, — подводит итоги главный управляющий директор Альфа-Банка Алексей Марей. — На мой взгляд, лет через пять ландшафт банковской отрасли будут определять 10–15, максимум 20 банков, которые будут формировать 80–90% активов отрасли. Также, наверное, будет еще какое-то количество нишевых игроков, может быть, несколько десятков. Но я думаю, что мы вполне можем увидеть ситуацию, при которой количество банков в нашей стране сократится достаточно радикально».

Столь серьезным изменениям будут способствовать изменения в банковском регулировании, и в первую очередь — требования к достаточности капитала. Впрочем, законодательные изменения в части лицензирования банков, вступающие в силу 1 января 2018 года, не только касаются объема капиталов, но и вводят серьезные ограничения для будущих обладателей базовой лицензии. Так, например, ограничения коснутся вложений в ценные бумаги и некоторых видов кредитования, в частности, кредитования нерезидентов. Одна из наиболее болезненных для мелких и средних банков инициатива — запрет на операции за пределами региона присутствия. Представителям банковского сообщества удалось убедить руководство Центробанка уйти от деления кредитно-финансовых учреждений на региональные и федеральные. Впрочем, некоторые эксперты назвали действия регулятора попыткой подыграть монополистам.

«Я не верю в монополию на банковском рынке, — делится убеждениями Алексей Марей. — Тем более если речь о 10 крупнейших игроках федерального уровня. Договориться о том, что это стоит столько, а это столько, а этот пакет услуг столько, на мой взгляд, просто невозможно. Что касается разделения банков по принципу объема капитала, это, на мой взгляд, вполне оправданно. Если посмотреть на опыт зарубежных стран, то становится понятно, что практически везде банковская отрасль — это бизнес больших игроков. Это сложный, ответственный бизнес, требования к которому будут только возрастать. И со стороны регулятора, и со стороны клиента. И конечно, будут возрастать требования со стороны, например, безопасности. Мы движемся в цифровой век. Все большее и большее число операций мы будем совершать удаленно с помощью мобильного телефона, а это означает, что инвестиции в безопасность этих транзакций будут тоже достаточно значимы. А их могут обеспечить только крупные игроки».

Новый способ лицензирования вряд ли задушит региональные банки. Но, вероятно, в руководстве Центробанка рассчитывают, что реформа предотвратит повторение нашумевших историй с исчезнувшими за рубежом капиталами, поскольку ограничения коснутся и внешнеторговых операций. Вместе с тем кардинального уменьшения количества банков все-таки стоит ожидать. И не в последнюю очередь на это окажет влияние рыночный фактор. По мере стабилизации экономики, снижения ключевой ставки и, как результат, снижения стоимости кредитов маржинальность отечественного банковского сектора будет неуклонно снижаться. Сегодня чистая процентная маржа банковского бизнеса в России составляет порядка 4%, в то время как у зарубежных кредитно-финансовых учреждений это десятые доли процента. И выживет лишь тот, кто способен грамотно прогнозировать рынок и эффективно управлять своим бизнесом. То же ждет и отечественный банковский сектор.

«Качество управления сегодня вышло на первый план, — подчеркивает Алексей Марей. — Время бурного роста, когда все зарабатывали, и рынок прощал все даже самые ужасные ошибки, безвозвратно ушло. Есть компании, которые находятся в хорошей форме, они просто профессионально управляются. Банковский сектор не исключение. Выиграет интеллект и профессионализм».

Стоит отметить, что Центробанк прилагает немалые усилия в борьбе с инфляцией. На протяжении практически полугода регулятор снизил ключевую ставку на несколько пунктов. Что это означает для банковского сектора? В первую очередь то, что, если эта тенденция сохранится, держать деньги на обычных депозитах станет невыгодно. Обострится проблема привлечения средств физических и корпоративных клиентов. Но если компании могут вложить деньги в собственное развитие, то обычных граждан слишком низкие проценты подтолкнут к поиску иных средств инвестирования, которые в последние годы практически не развивались. Речь в первую очередь речь о рынке акций, облигаций и ПИФов, паевых инвестиционных фондов.

«Как только ставка по депозитам опускается ниже 8–9% — начинает расти рынок альтернативных инвестиций. И впервые за многие годы мы это заметили в июле, — констатирует Алексей Марей. — Сегодня это наиболее актуально для тех, кто держал депозиты в иностранной валюте. Сейчас именно по ним наблюдаются самые низкие ставки. Однако, покупая облигации, нужно отдавать себе отчет в том, что это уже совершенно другие риски. И в первую очередь то, что под Агентство страхования вкладов они не попадают. Причем не имеет значения, где размещаются бумаги. Имеет значение не место размещение, а надежность эмитента, и клиент должен выбирать облигации тех компаний, в финансовой устойчивости которых он уверен».

Помимо внутренних рыночных проблем, на финансовый рынок в последние годы оказывали давление в том числе и различные политические факторы, трансформировавшиеся в экономические. Речь и об ограничении доступа к зарубежным капиталам, и о плавающем валютном курсе. Однако с каждым годом влияние этих факторов на банковский сектор снижается. Этому способствуют переход на внутренние заимствования и изменившееся отношение к рискованным активам. Доля необеспеченных кредитов сегодня заметно снижается. Наметилось некоторое оживление в потребительском секторе кредитования. Корпоративный сектор практически полностью заместил западные кредиты на внутренние, что также является дополнительным стабилизирующим фактором.

«Роль государственных банков в экономике возрастает. Роль зарубежных банков снижается, — констатирует Алексей Марей. — Думаю, что для крупных коммерческих банков это отличная возможность усилить свои позиции и вырасти. Я считаю, что сейчас абсолютно потрясающее время именно для частных банков. Мы видим оживление на розничном рынке кредитования — это означает, что рынок небольшими темпами, но растет. По нашим наблюдениям, рынок ипотеки по-прежнему в стране практически не развит, и доля ипотеки в ВВП исчисляется единицами процентов. Поэтому у этого рынка в будущем огромные перспективы».

Возвращаясь к вопросу достаточности или избыточности количества банков, следует отметить, что в мире не существует четкого критерия для оценки этого вопроса. Если сравнивать отечественную банковскую систему с системами стран наиболее развитых финансовых рынков, банков в России не так уж много. Так, в США их более 5000. В пересчете на 1 млн населения — более 16. В Швейцарии, которую можно считать мировой «финансовой копилкой», — более 30. А в России, так же, как и в Великобритании, в среднем на 1 млн человек приходится четыре банка. При этом следует учитывать, что большинство британских банков имеют давнюю историю, и сама система формировалась на протяжении столетий. Российская, несмотря на стремительный рост, пока находится в стадии становления, причем в очень непростой период, когда благодаря технологиям идет переосмысление самой банковской модели. Банк в его классическом смысле постепенно уходит в прошлое. Еще несколько лет — и большинство услуг, связанных с транзакциями, будут осуществляться удаленно. Количество отделений большинства крупных банков сократится радикально, но совсем они не исчезнут, а скорее всего, изменят систему подходов и взаимоотношения с клиентами. Такая профессия, как кассир-операционист, скорее всего, попросту перестанет быть востребована в банковской сфере. В специалистах подобной квалификации просто не будет необходимости. Зато потребуются менеджеры нового формата, с широкими знаниями и навыками доброжелательного общения. Своего рода психологи и финансовые консультанты в одном лице.

«От человека будут ждать общения, а не выполнения транзакционных функций. Это будет общение, направленное на создание долгосрочной ценности для клиентов. Та модель, где все действия производит машина, а вы только принимаете решения, конечно, жизнеспособна, и подобные примеры уже есть и сейчас. Но такая форма удаленного взаимодействия подходит только очень автономным людям, которых среди нас не так уж много. Так что отделения никуда не исчезнут. Их станет меньше, они изменят свой подход и суть своей работы. Они будут ориентированы на то, чтобы помочь клиенту выстроить финансовую стратегию жизни — от образования до пенсионных программ», — резюмирует Алексей Марей.

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