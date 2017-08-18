В Новосибирске коллажный бум. На смену проекту «Combination/Совмещение» в пространстве «Арт Ель» едет коллекция коллажей гениального Жака Превера — на этот раз в ГПНТБ СО РАН. Искусство пошло на поводу у истории.

Мы стремимся совместить разные техники и идеологии. Раздать всем сестрам по серьгам. Поставить памятники Николаю II и Сталину. Запустить пешеходную улицу и увеличить транспортный поток в центре. Занимаемся озеленением и уплотнением. Строим мосты без развязок. Ругаем одних активистов и идем на поводу у других. Комбинируем, согласовываем, разводим, потакаем. В итоге и столица Сибири, и политика, и экономика этого города смотрятся коллажно, броско, авангардно, художественно.

Де-юре технике коллажирования несколько тысяч лет — искусствоведы ведут отсчет с момента изобретения бумаги. Но де-факто искусству коллажа разве что сотня лет, от первой волны модернизма. Пикассо, Брак, авангард начала XX века — родина «наклеенных бумажек», к которым быстро присовокупили раскрашенные листы бумаги, артефакты, тексты… Объединить несоединяемое, заставить картину почувствовать себя скульптурой, художественную зарисовку сделать пламенным манифестом, а красивость провокацией — и впрямь революционная задача, которую можно было решить только в годы Первой мировой.

Молодые новосибирские художники (в основном ровесники совсем другого века), которых куратор Анна Галеева объединила в арт-группу «Красный гудрон», готовы пройти весь путь коллажного ремесла, проследить всю его историю для того, чтобы со временем возглавить новую революцию, дать зрителям, тонущим в новостных лентах, такой вариант представления событий, который снова возведет изобразительное искусство в ранг актуального и смелого.

На выставке в «Арт Ели» арт-группа «Красный гудрон» и примкнувшие к ним молодые и уже состоявшиеся художники (всего 27 человек, включая члена Союза художников Александра Филиппова) представили 84 работы. Большинство из них так или иначе обращаются к теме женщины в этом мужском мире, к собственному пониманию глянца современности. Но некоторые уже замахиваются на обобщения фундаментального масштаба — о религиозности и вере, о силе и покорности, о войне и милости.

Новосибирский проект подготовил почву для внимательного отношения к работам Жака Превера, которые в город доставит французский культурно-информационный центр «Альянс Франсез-Новосибирск». Великий француз не только присутствовал, но и «принимал роды» коллажа как искусства. Он дружил с Пикассо, Танги, Дали, Эрнстом, Магриттом, входил в театральную группу эстрадных агитаторов «Октябрь», писал для нее много едких, обличающих капитализм памфлетов, сценариев и стихов.

Все эти «Соборы Парижской Богоматери» с блистательной Джиной Лоллобриджидой были потом. Ленту «Дети райка», снятую по его сценарию в те же послевоенные годы, тоже признали лучшим кинематографическим произведением века позже.

Конечно, нам Превер больше известен как классик французского верлибра, один из главных поэтов-песенников XX века. Я, скажем, люблю его за одни только «Осенние листья», хоть и понимаю слова этой песни только в английской версии. Вы спросите: «Когда же он успел стать еще и художником?» Я отвечу: «Наверное, он родился художником, а вот прославился в поэтической «шкуре»». Новосибирск сможет в этом убедиться на передвижной выставке «Коллажи Жака Превера», которая остановится на мгновение в ГПНТБ СО РАН и отправится дальше по миру на сороковую годовщину смерти гениального творца.

В экспозиции два десятка коллажей, созданных из уже готовых изображений — почтовых открыток, репродукций картин, гравюр, журнальных иллюстраций, фотографий, сделанных его друзьями Изисом, Брассаем, Виллером, Траунером. Великий Жак остался верен себе, магистральная тема этой коллекции — переосмысление мира, отрицание власти политиков и церкви, борьба против бесправия слабых.

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