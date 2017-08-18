Концессионер семи поликлиник в Новосибирске будет обязан создать безбарьерную среду в учреждениях

Новые поликлиники, к строительству которых готовятся в Новосибирской области, должны быть оборудованы с учетом требований по созданию безбарьерной среды. Таковы условия концедента.

Уже совсем скоро, в сентябре этого года власти Новосибирской области объявят конкурс на право заключения концессионного соглашения по строительству в Новосибирске семи поликлиник. Напомним, на заседании правительства 24 июля был одобрен проект постановления, а 26 июля его подписал губернатор Владимир Городецкий. Проектом стоимостью 5 млрд рублей уже заинтересовались такие крупные российские банки как Сбербанк и Газпромбанк.

По условиям концессионного соглашения, поликлиники должны быть спроектированы с учетом потребностей пациентов с ограниченными физическими возможностями, родителей с маленькими детьми. Все учреждения, как требуется в документе, будут оснащены подъемниками и пандусами.

«По условиям соглашения территория поликлиник должна быть благоустроена, озеленена, иметь удобные подъездные пути и парковочную стоянку для персонала и посетителей», — рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Каждая поликлиника будет работать 6 дней в неделю в две смены по 6 часов. Что касается пропускной способности, то в условиях прописывается, что взрослое отделение должно обеспечивать 550 посещений в смену, а детское – 250. Полезная площадь каждой поликлиники составит не менее 4,5 тыс. кв. м.

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