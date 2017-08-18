В 2018 году жители Заельцовского района, в чьи дома идет горячая вода от котельной АО «Новосибирский мясоконсервный комбинат», будут окончательно переведены на сети централизованного теплоснабжения, сообщили в мэрии.

Вчера стало известно, что в дома на улицах Сухарная, Холодильная, Дуси Ковальчук, Стасова и Тимирязева спустя месяц вернулась горячая вода. Эти дома последние, которые питает котельная АО «НМК». В 2018 году все они будут переведены на сети централизованного водоснабжения. Работа по переключению потребителей на ТЭЦ-5 ведется уже на протяжении двух лет. В прошлом году МУП «Энергия» перевело потребителей пяти многоквартирных домов, детский сад и общежитие.

«В текущем году муниципальное предприятие проводит работы по строительству тепловой сети для подготовки к переключению потребителей, расположенных на ул. Холодильной, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, – рассказал директор МУП «Энергия» Михаил Колесников. – Протяженность тепловой сети диаметрами 400, 350 и 300 мм составляет 1,2 км. Работы планируется завершить в сентябре».

По оценкам специалистов, затраты на переключение потребителей от котельной комбината составят более 200 млн рублей.

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