В Новосибирске «Макдональдсу» не продлили разрешение на строительство ресторана

На улице Котовского в Новосибирске на участке, где ранее планировалось строительство ресторана «Макдоналдс», не будет ничего возводиться. Такое постановление подписал мэр Анатолий Локоть.

На улице Котовского в Новосибирске будет сохранен зеленый уголок. На земельном участке постановлением мэра установлено ограничение на возведение каких-либо сооружений. Теперь эта территория носит вид разрешенного использования «озелененные территории общего пользования», тогда как ранее здесь был вид «рестораны». Именно ООО «Сиб-Фуд» в 2013 году арендовало участок для строительства ресторана «Макдоналдс». Однако такая идея вызвала протест горожан, так как строительство предполагало вырубку деревьев.

«Для жителей Горского жилмассива очень важно сохранить эту зеленую зону, и, я считаю, что они абсолютно правы. Поэтому необходимо остановить здесь строительство и зарезервировать территорию под сквер», — согласился с обращениями жителей мэр Анатолий Локоть.

В итоге компания не получила продление разрешения на строительство, а комиссия по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории Новосибирска изменила вид разрешенного использования участка. Теперь здесь планируют обустроить сквер.

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