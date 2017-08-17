Законодательные инициативы в сфере долевого строительства стали предметом горячих дискуссий среди участников рынка и представителей власти. По своему накалу они в разы превзошли даже обсуждения вокруг введения страхования ответственности застройщиков. 17 августа в рамках дискуссионного клуба «Кто защитит строительный бизнес» встретились застройщики, представители профессиональных сообществ и власти города и области. Предметом обсуждения стали поправки в закон о компенсационном фонде. Также участники обсудили и ситуацию вокруг квартиры депутата горсовета Новосибирска Олега Шестакова.

В рамках круглого стола в пресс-центре «Комсомольской правды в Новосибирске» 17 августа власти, представители застройщиков, прокуратуры и бизнес-сообществ обсудили законопроект «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Чиновники посчитали эту законодательную инициативу действенной в борьбе с недобросовестными застройщиками. Представители строительных компаний с таким утверждением не согласились.

Напомним, что по задумке законодателей закон о компенсационном фонде с учетом поправок обезопасит дольщиков за счет создания компенсационного фонда и упразднения долевого строительства. При этом поправки в этот документ депутаты Госдумы «вбросили», предварительно не обсудив их ни с кем из застройщиков.

Стоит отметить, что сама идея создания компенсационного фонда у собравшихся нареканий не вызвала. Дискуссия разгорелась при обсуждении поправок, которые накладывают на деятельность застройщиков ряд ограничений.

Согласно новым нормам, требования к уставному капиталу заменяются требованиями к собственным средствам, также появился ряд ограничений в отношении информационной политики и кадров строительных компаний. Теперь застройщик должен иметь опыт работы на рынке не менее трех лет, разрешение на ввод в эксплуатацию не менее 10 тыс. кв. метров многоквартирных домов. Кроме того, обязательно наличие на дату направления проектной декларации в контролирующий орган денежных средств в размере не менее 10% от проектной стоимости строительства на банковском счете; отсутствие обязательств по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых кредитов на строительство. Законопроектом вводится обязательное банковское сопровождение деятельности строительной компании и ужесточаются требования к органам управления застройщика и его участникам. Теперь один застройщик может получать только одно разрешение на строительство.

Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (ДСиА) — начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Роман Теленчинов посчитал эти меры эффективными с точки зрения предотвращения появления недобросовестных застройщиков на рынке. Ему возразил депутат Совета депутатов Новосибирска Вячеслав Илюхин. «Вот я открою 10 фирм, и все эти фирмы начнут строить. В чем разница? Разница только в том, что финансовая нагрузка на застройщика увеличивается, а застройщик, как и все предприниматели, переложит эти затраты на потребителя», — считает депутат.

По мнению игроков строительного рынка, эти поправки могут застопорить ввод долгостроев, развитие застроенных территорий (РЗТ), комплексное освоение участков (КОТ) и значительно сократить строительный рынок. По приблизительным подсчетам замначальника ДСиА, объем ввода жилья со вступлением этого закона в действие может сократиться на 30%. «И каким ростом цен это может обернуться?» — задал риторический вопрос генеральный директор СРО «Строительное региональное партнерство» Максим Федорченко. По предварительным подсчетам участников строительного рынка, рост стоимости квадратного метра для конечного покупателя может составить как раз эти 30%.

Старший помощник прокурора г. Новосибирска Дмитрий Косенко в свою очередь отметил, что эти поправки прежде всего направлены на защиту прав дольщиков. «Есть у нас такая проблема — обманутые дольщики. Необходимо решать ее сообща вместе с правоохранительными органами, местным самоуправлением, госвластью», — заявил он.

Впрочем, председатель НРОО «Ассоциация обманутых дольщиков и инвесторов» Валерий Науменко поддержал Вячеслава Илюхина. «Ассоциация обманутых дольщиков скорее разделяет позицию Вячеслава Викторовича Илюхина. Это такой рафинированный пример, когда закон продавили под узкий круг банков. И теперь в руках банков формируется абсолютно все», — считает Валерий Науменко.

Этой же позиции придерживаются и другие присутствующие на заседании дискуссионного клуба застройщики.

Генеральный директор группы компаний «Химметалл» Евгений Гаврилов вообще предложил в случае, если власти не предпримут никаких действий в этом отношении, выйти на площадь Ленина с плакатами об отмене этих поправок. «Эти поправки в закон ломают пальцы застройщикам. Голодовка — хороший рабочий сценарий, чтобы обратить на себя внимание «верхов», — предложил Евгений Гаврилов. В качестве другого варианта застройщик предложил всем строительным компаниям организовывать жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Коллег поддержал и генеральный директор ООО «СК-Инвест» Дмитрий Галитаров. Впрочем, ему довелось столкнуться с довольно неожиданной проблемой в лице одного из своих дольщиков — депутата горсовета Олега Шестаков.

Как уже писал «КС», конфликт между депутатом и строительной компанией возник из-за трехкомнатной квартиры в 25-этажном жилом доме на Кропоткинском жилмассиве. Судебная тяжба за квартиру площадью 95 кв. метров и рыночной стоимостью 5,6 млн руб., в то время как в договоре значилась сумма 3,8 млн руб., продолжалась с сентября 2016 года по май 2017-го. В итоге Заельцовский районный суд отверг требования компании о возврате квартиры за несвоевременное исполнение выплат по договору долевого участия и признал семью Шестакова законными собственниками жилья.

Как пояснил Дмитрий Галитаров, свое решение в инстанции мотивировали тем, что Олег Шестаков за это время произвел ремонт в квартире стоимостью 4 млн руб. «Таким образом, наши претензии и его расходы оказались несоизмеримы», — отметил застройщик.

«Если мы не заставим застройщика правильно заключать договоры долевого участия, а не по каким-то схемам, как у нас выявляет минстрой, то мы этой проблемы не решим. Самое главное — это повышать правовую грамотность граждан», — подчеркнул необходимость введения этих поправок Роман Теленчинов.

Комментируя указанный случай, он отметил, что для окончательного разрешения ситуации необходимо пройти все судебные инстанции, напоминая, что застройщик сам предоставил инвестору рассрочку, и вместо того, чтобы заставить работать отдел взыскания в самой компании, дело направили в гражданское правовое производство. «И это не вопрос разбирательства всего города, есть суд, апелляция. Я бы не хотел принимать чью-то сторону. И инвестор, и застройщик — они оба для меня граждане Новосибирска и я бы воздержался, чтобы быть арбитром между ними. Пусть решает суд», — отреагировал на ситуацию замначальника ДСиА.

В свою очередь Дмитрий Косенко обратил внимание на то, что рассматриваемый случай не является судебной практикой. «Это пока только одно частное решение. За те пять лет, что я работаю с подобными делами, это первый случай. Наверняка граждане не в курсе, что так можно сделать», — высказал свою точку зрения Дмитрий Косенко.

В завершение мероприятия начальник отдела контроля в области долевого строительства министерства строительства Новосибирской области Иван Кузнецов отметил, что этот законопроект лишь «переформатирует деятельность застройщиков», но понимания среди представителей строительного сообщества он так и не нашел. По мнению Вячеслав Илюхина, проблема с обманутыми дольщиками решится, если министерство строительства будет обязано осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств застройщиков.

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