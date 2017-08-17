Мэр Новосибирска ответил на обвинения в свой адрес в оскорблении чувств верующих

На традиционной встрече с журналистами мэра Анатолия Локтя попросили прокомментировать распространившееся в СМИ заявление настоятеля собора Александра Невского о провокациях со стороны городской администрации.

В понедельник на сайте собора Александра Невского появилась публикация, в котором настоятель собора Александр Новопашин выступил с критикой действующей мэрии Новосибирска и, в частности, главы города Анатолия Локтя. После того, как публикация распространилась в СМИ, в городской администрации никак не комментировали обвинения Новопашина в адрес мэра Новосибирска, а также начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой. Напомним, представитель РПЦ критиковал городские власти и обвинял их в провокациях и дискредитации церкви в Новосибирске.

Сегодня на встрече с журналистами Анатолий Локоть ответил на критику протоиерея.

«Я не участвую ни в каких перепалках, в особенности, публичных. Задача мэра в том, чтобы способствовать созданию стабильности в городе», — прокомментировал мэр заявление Александра Новопашина, добавив, что позиция настоятеля собора не распространяется на всю епархию.

Так, Локоть напомнил, что мэрия работает с церковью, организовывая ряд социальных проектов, таких как реабилитация наркозависимых или проекты по патриотическому воспитанию.

«Я бы хотел обратить внимание на то, что у нас имеется богатый опыт работы с Русской Православной Церковью и с епархией», — сказал глава города.

Что касается причины, побудившей священника «высказываться размашисто», мэр подчеркнул, что администрация никогда не вела войну с теми или иными памятниками и не поддерживала вандализм в отношении любых скульптур. Продолжать дискуссию с настоятелем собора, как заявил Локоть, он не видит смысла.

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