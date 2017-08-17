В правительстве НСО рассказали о транспортной схеме четвертого моста в Новосибирске и схеме выкупа земель для его строительства

Транспортная схема четвертого моста в Новосибирске стала темой прошедшего 17 августа брифинга в Правительстве Новосибирской области. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Евгений Раков и начальник ГКУ НСО «Мост» Валерий Жарков говорили о том, как новый мост связан с дорожной сетью всего города, и как его строительство отразится на жителях города.

17 августа в здании Правительства области заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Евгений Раков и начальник ГКУ НСО «Мост» Валерий Жарков, отвечая на вопросы журналистов и жителей города, рассказали о схемах подъездных путей и съездов с планируемого мостового перехода через р. Обь.

Для движения транспорта по новому 6-полосному мосту планируется строительство многоуровневых транспортных развязок: одной на правом берегу Оби и двух на левом, а также туннелей под железнодородными путями. Чтобы добиться непрерывности транспортного потока, планируется убрать светофорное регулирование на кольцевых узлах по площади Станиславского и площади Труда. Введение нового моста и транспортной схемы развязок потребует пересмотра и коррекции всей дорожной схемы города. «Все светофорные объекты и перекрестки надо будет подвергать новому моделированию», — заметил Евгений Раков.

Новый мост будет платным, как сообщил Евгений Раков, рассматривается возможность бесплатного проезда для общественного транспорта.

Валерий Жарков рассказал о том, что весной этого года начнется юридическая работа с жителями и предприятиями по выкупу земельных участков и недвижимости, находящихся на территории будущего строительства. Всего выкупается 172 участка, из них 82 частных дома и около 60 юридических лиц. Кроме возмещения стоимости земли и собственности для жителей предусматривается компенсация за переезд и наличие зеленых насаждений. Для предпринимателей запланирована компенсация потери прибыли. «Если учесть опыт строительства Бугринского моста, — отметил Валерий Жарков, — то от юридических лиц мы ожидаем меньше вопросов, чем от жителей». Кроме того, в застройках, находящихся в непосредственной близости от новой магистрали, будет проводится установка пластиковых окон, а на самой дороге устанавливаться шумозащитные панели.

Строительные работы будут проходить в течение 5 лет. Евгений Раков отметил, что на протяжении этого времени важно не допустить транспортного коллапса на дорогах города, и пообещал, что все работы будут проводиться, минимально затрагивая существующую улично-дорожную сеть.

Напомним, что стоимость четвертого моста в Новосибирске составляет 40,6 млрд руб, часть из которых финансируется федеральным правительством, часть – Новосибирской областью, остальное на себя возьмет компания-инвестор, название которой будет известно 31 августа.

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