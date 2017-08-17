Котельная ООО «НЭРЗ» вступит в новый отопительный сезон с газовым оборудованием. Жители Первомайского района больше не будут страдать от ее выбросов.

Модернизация на котельной Новосибирского электровозоремонтного завода («НЭРЗ») в Первомайском районе Новосибирска завершена. Теперь котельная, обслуживающая 80 объектов района и жилмассива «Весенний», с угольного перейдет на газовое оборудование. Сегодня выездное совещание на объекте, где с 2013 года ведется перевод оборудования с угля на газ, провел глава города Анатолий Локоть.

По словам начальника отдела заводского хозяйства ООО «НЭРЗ» Дениса Щурикова, предстоящий отопительный сезон пройдет уже на полностью обновленном оборудовании. Для завершения процесса четырехлетней модернизации остается провести только пуско-наладочные испытания. Мэр Анатолий Локоть напомнил, что перевод котельной с угля стал необходим после того, как жители района стали жаловаться на большое количество сажи, которая оседала у них в квартирах. К слову, в Новосибирске на сегодня практически не осталось угольных котельных.

«Люди часто обращались ко мне с просьбой улучшить экологическую ситуацию, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Благодаря переходу на газовое оборудование решается сразу несколько проблем: экономики предприятия, надежности в обеспечении теплом, ну и вопросы экологии – в Первомайском районе снег тоже будет белым».

Исполнительный директор предприятия Максим Цыганец рассказал мэру о социально-экономическом положении завода с тех пор как в июле 2017 года на нем сменился собственник. Сейчас заводом владеет холдинг «Синара-Транспортные Машины». С его приходом предприятие стало получать больше заказов: в этом году завод отремонтирует 161 секцию локомотивов, а уже в следующем – 237.

«Завод готов работать с такими объемами, но предприятию нужны кадры, сегодня мы открываем новые вакансии», – поделился с мэром Максим Цыганец.

Анатолий Локоть дал поручение департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии обобщить информацию о потребностях в рабочих специальностях на крупных предприятиях Новосибирска и проработать вопрос о подготовке специалистов в разных отраслях.

«Нам небезразлична судьба завода, мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить коллектив и удержать заказы. Самое главное сегодня, что у предприятия есть перспектива, – отметил мэр. – Трудности есть всегда, но костяк коллектива сохранился и, уверен, ему по плечу новые задачи».

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