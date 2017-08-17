В Красноярском крае одобрены инвестпроекты в сфере лесного хозяйства на миллиарды рублей. При этом регион имеет историю неудач и банкротств инициатив в этой отрасли. Эксперты считают, что в нынешнем случае есть все шансы на успех при должном государственном контроле.

Инвестиционный совет Красноярского края включил два крупных региональных проекта в сфере лесного хозяйства в перечень приоритетных инвестпроектов. Речь идет о заявках ООО «Красфан» и ООО «Ангара Лес». Теперь они направлены на согласование в Федеральное агентство лесного хозяйства.

Первый из проектов касается мощностей Енисейского фанерного комбината. В 2011 году здесь уже было запущено производство товарного шпона и фанеры. Инвестиции тогда составили 7 млрд рублей. Однако предприятие оказалось крайне закредитованным, из-за чего производство было остановлено в 2014 году, а юридическое лицо признано банкротом. В минувшем году эту площадку приобрело ООО «Красфан», уже запустило здесь производство и успело выплатить налогов на 21 млн рублей. Теперь обнародован амбициозный проект стоимостью 2 млрд рублей. Он предполагает создание деревообрабатывающего производства проектной мощностью 200 тыс. куб. м фанеры, переработку 158 тыс. куб. м тонкомерного пиловочника, 3,5 тыс. тонн раф-брикетов, 20 тыс. куб. м карандашей в год. Штат предприятия должен вырасти с нынешних 168 человек до 350.

Второй проект планирует реализовать ГК «Карат Лес» в городе Кодинске Кежемского района. Здесь предполагается создать лесоперерабатывающее производство проектной мощностью более 105 тыс. кубометров пиломатериалов. Помимо основной продукции, предприятие должно будет обеспечивать биотопливом местные котельные. На объекте будет создано 132 рабочих места. Запланированный объем инвестиций — 352 млн рублей. «В рамках реализации проектов будут созданы новые рабочие места, что позволит трудоустроить в том числе и высококвалифицированных специалистов, участвовавших в строительстве Богучанской ГЭС. Кроме того, благодаря запуску новых производств по глубокой переработке будут утилизироваться отходы лесопиления, что позволит вырабатывать тепло- и электроэнергию», — объяснил актуальность проектов министр лесного хозяйства края Владимир Векшин.

В то же время регион имеет немало прецедентов срыва проектов в лесной сфере, помимо упомянутого Енисейского фанерного комбината. Так и не была реализована громкая инициатива Енисейского лесохимического комплекса (ОАО «Ангара Пейпа»), не реализован проект Богучанского ЦБК, долгое время простаивает Енисейский ЦБК, попали под банкротство Маклаковский ЛДК и ООО «Деревообрабатывающая компания «Мекран».

Заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края Сергей Толмачев считает, что есть шансы на удачную реализацию проектов, несмотря на неблагоприятный опыт края в этой отрасли. «Основная проблема всех сорвавшихся проектов была в недостаточном контроле со стороны государства и надзорных органов. Конечно, имели место и недостатки нормативно-правовой базы. Однако она, во-первых, постепенно совершенствуется, а во-вторых, даже в таком виде позволяет реализовать задуманное. Поэтому успешная реализация заявленных и одобренных на инвестсовете проектов вполне возможна, но необходимым условием для этого является должный контроль со стороны государства», — считает парламентарий.

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