Сегодня в новосибирском аэропорту Толмачево обслужили трехмиллионного пассажира с начала года. В пресс-службе аэропорта рассказали, как был принят юбиляр.

Рост пассажиропотока, о котором говорил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», подтверждается. В 2017 году аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира на пять недель раньше, чем годом ранее. В 2016 году такой отметки Толмачево достиг 23 сентября. К слову, чуть менее, чем двумя месяцами раньше, новосибирский аэропорт сообщал о двухмиллионном пассажире. Аналогично этого показателя аэропорт достиг на 28 дней раньше, чем в прошлом году.

В пресс-службе Толмачево рассказали, что трехмиллионным пассажиром оказалась жительница города Яровое Алтайского края, вылетавшая из Новосибирска в Москву рейсом СУ 1307 авиакомпании «Аэрофлот». Юбиляру руководитель представительства ПАО «Аэрофлот» в Новосибирске Александр Юшков вручил памятный сувенир. Кроме того, авиакомпания повысила уровень обслуживания пассажира до бизнес-класса. В свою очередь, администрация аэропорта поздравила пассажира букетом цветов и сертификатом на обслуживание в бизнес-зале.

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