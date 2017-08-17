Полпред президента РФ в СФО посетил объекты компании «Энергомонтаж»

В преддверии Дня строителя полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу с рабочим визитом посетил строящийся микрорайон «Родники». Он встретился с генеральным директором группы компаний «Энергомонтаж», депутатом Законодательного собрания Иваном Сидоренко и депутатом Государственной Думы РФ Андреем Каличенко.

Первым объектом, где побывал полпред Сергей Меняйло, стал завод крупнопанельного домостроения «Энергомонтаж», который компания открыла два года назад, обеспечив городу 150 рабочих мест. Предприятие производит железобетонные блок – секции для строительства многоэтажных жилых домов. Сейчас из них возводят, в частности, новый микрорайон «Приозерный» близ улицы Краузе.

После завода Сергей Меняйло посетил Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного, двери которого стали открыты в июне этого года. Его настоятель отец Александр (Государкин) показал полпреду верхний и нижний приделы Храма. Строили его на протяжении пяти лет, привлекая специалистов со всей России.

Во время визита в микрорайон полпред провел короткое рабочее совещание в управляющей компании «Сибирская инициатива», где обсудил вопрос о тарифах по содержанию многоквартирных домов и о противодействии незаконным захватам УК.

После этого Сергей Меняйло отправился на место строящейся дороги, которая соединит «Родники» с центром через Красный проспект. Чтобы его продлить, необходимо решить вопрос с железной дорогой, рассказал генеральный директор компании «Энергомонтаж» Иван Сидоренко.

«Железнодорожники ссылаются на постановление Минтранса и предлагают нам построить эстакаду – но стоить она будет порядка миллиарда рублей», — посетовал Сидоренко.

Сергей Меняйло пообещал посодействовать в решении этого вопроса. «Я проблем не вижу, — ответил полпред. — Если мы просчитаем интенсивность движения, его использования – мы придем к общему знаменателю. Готов помочь – дайте мне обоснования и аргументы».

В завершении своего рабочего визита полпред Сергей Меняйло осмотрел благоустроенные дворы «Родников», школу №211 имени Л.И. Сидоренко, современные детские площадки и пообщался с жителями микрорайона. Они рассказали, что переехали в «Родники» из других районов Новосибирска как раз из-за улучшенного благоустройства.

Сергей Меняйло сказал, что прекрасно понимает жителей микрорайона. «Условия здесь во дворах созданы для всех категорий – для взрослых, пожилых, детей. Понравился детский сад с бассейном, школа. Не каждый застройщик берет на себя обязанности строить социальный объект. Нужно еще один такой проект создать в условиях государственно-частного партнерства, делать обоюдные шаги – чтобы и государство давало бизнесу возможность работать и зарабатывать», — резюмировал Меняйло.

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