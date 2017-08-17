Глава СКТБ «Катализатор» купил у мэрии Новосибирска площадку почти за 90 млн рублей

В Советском районе Новосибирска городские власти продали имущественный комплекс. На торги он выставлялся еще год назад.

Мэрия Новосибирска продала имущественный комплекс на ул. Тихой в Советском районе. Спустя более чем год и проведения шести торгов нашелся покупатель. Земельный участок был приобретен за 59,1 млн рублей, а недвижимость – за 33,6 млн рублей с шагом 1,6 млн рублей.

Как рассказали в пресс-центре мэрии, покупателем комплекса, расположенного за ТЦ «Гигант», стал гендиректор АО СКТБ «Катализатор» — Виталий Хан. Помимо него в торгах участвовали ТП «Активный отдых» и два физических лица. Сейчас, по данным 2ГИС, зданиями на проданном участке пользуется ГУ МВД России по Новосибирской области. В частности, здесь находится отдел технадзора управления МВД региона. К слову, предприятие Виталия Хана, находится по соседству с купленной площадкой.

«По оценке специалистов департамента земельных и имущественных отношений, от сделки в бюджет города Новосибирска поступит 28,5 млн рублей от продажи недвижимости и 59,1 млн рублей от продажи земельного участка», — уточнили в пресс-центре мэрии.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter