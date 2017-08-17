«Золотой Ниве» в Новосибирске требуется еще 800 млн рублей

Руководство новосибирского метрополитена рассказало о причине, по которой требуется увеличение тарифа на проезд в метро. Новосибирской подземке нужны деньги, чтобы достроить станцию и обеспечить безопасность пассажиров.

Конечная станция Дзержинской линии метро в Новосибирске «Золотая Нива», открывшаяся в 2010 году, нуждается в достройке, так как с момента ее введения в эксплуатацию пассажиропоток только увеличивается. В метрополитене не могут уменьшить интервал между поездами, потому что станция имеет только один приемно-отправочный путь, а чтобы достроить станцию, нужно порядка 800 млн рублей. Об этом журналистам сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса городской мэрии Роман Дронов.

Напомним, недавно стало известно об обращении руководства новосибирского метрополитена к властям, в котором предлагается увеличить тариф на проезд до 23 рублей. Решение по этому вопросу пока не вынесено. Помимо того, что тариф уже превышает себестоимость проезда, как ранее заявляли перевозчики, дополнительные средства требуются на достройку станции, текущее содержание метрополитена и т.д. По словам и. о. начальника метрополитена Владимира Псеровского, в метрополитене изношены кабельные сети, требует обновления радиосвязь. Для безопасности, в первую очередь, нужно повысить тариф, считает Псеровский.

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