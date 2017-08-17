В Новосибирске спустя месяц в дома на нескольких улицах подают горячую воду

В дома по улицам недалеко от Заельцовского парка началась подача горячей воды. Более месяца потребители были отключены из-за долгов котельной.

В мэрии Новосибирска сообщили, что горячее водоснабжение на улицах Сухарная, Холодильная, Дуси Ковальчук, Стасова и Тимирязева возобновлено. Горячей воды здесь не было с 10 июля. Сегодня утром газовая котельная Новосибирского мясокомбината приступила к работе спустя более чем 30 дней отключения, хотя санитарными нормами разрешено прерывать горячее водоснабжение на срок, не превышающий двух недель. Такой длительный перерыв в работе был связан с задолженностью котельной АО «Новосибирский мясоконсервный комбинат» (АО «НМК») за потреблённый газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в размере более 5 млн рублей. О нарушении законодательства городские власти предупреждали руководство АО «НМК».

«В целях защиты интересов потребителей городские власти направляли обращения о нарушении законодательства в УФАС России по Новосибирской области и в прокуратуру города Новосибирска. Также было направлено обращение в АО «СИБЭКО», как в единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения», — отчитались о проделанной работе в мэрии Новосибирска.

Вода в домах появилась, однако мясокомбинат не окончательно рассчитался с газовиками и остался должен еще 2 млн рублей. До 28 августа эта сумма должна быть переведена поставщику ресурса. На сегодня городские власти постепенно переводят потребителей на сети централизованного теплоснабжения. Работа ведется с 2015 года, когда «НМК» заявил о планах закрытия котельной. Сейчас в ее зоне остается 32 объекта. Кроме многоквартирных домов, в зоне котельной на данный момент находятся объекты социального назначения и коммерческие организации.

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