Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 15 августа подписал распоряжение о смене категории земель. В результате в Верх-Тулинском сельсовете на 9,88 тыс. га появятся логистические складские комплексы.



15 августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение, согласно которому 9,88 тыс. га земель в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирской области переведут из категории земель сельхозназначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения.

Ходатайствовал об этом переводе Михаил Колмогоров, который является генеральным директором ООО «УК «Союз-Капитал». Основным видом деятельности компании является аренда и управление недвижимым имуществом.

На земельных участках планируется построить логистические складские комплексы.

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