Во всех торговых центрах «МЕТРО Кэш энд Керри» в России в октябре 2017 года откроются магазины MediaMarkt, соответствующее соглашение о предоставлении площади в 84 торговых центрах МЕТРО было подписано вчера, 15 августа, информацию подтвердили «КС» в пресс-службе «МЕТРО Кэш энд Керри».

В октябре 2017 года во всех торговых центрах «МЕТРО Кэш энд Керри» начнут открываться отделы MediaMarkt в формате shop-in-shop.

«МЕТРО Кэш энд Керри» усиливает фокус на предоставление сервиса и экспертизы в области оптовых продаж продуктов питания для малого и среднего бизнеса в сегменте HoReCa и торговли. С этой целью, компания передает продажи ТВ, аудио, электроники и мультимедиа товаров профильной компании», — уточняют в МЕТРО.

Cоглашение между ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» о предоставлении площади в 84 торговых центрах МЕТРО по всей России для секций MediaMarkt в дополнение к четырем действующим в Москве, Екатеринбурге, Архангельске и Белгороде было подписано 15 августа.

Ожидается, что новые магазины MediaMarkt появятся в торговых центрах МЕТРО уже осенью 2017 года. Сделка MediaMarkt и «МЕТРО Кэш энд Керри» вступит в силу после получения соответствующего согласования Федеральной антимонопольной службы. Напомним, что на данный момент в Новосибирске работают три торговых центра «МЕТРО Кэш энд Керри» — на улице Большевистской, улице Северной и Северном проезде.

METRO – один из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. В России «МЕТРО Кэш энд Керри» управляет 89 торговыми центрами в 50 регионах. Объем продаж за 2015-2016 финансовый год составил 2,996 млрд евро.

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