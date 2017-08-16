Новосибирца, организовавшего в Омске сеть подпольных казино, объявили в федеральный розыск

В Омске будут судить трех жителей Новосибирской области, обвиняемых в организации сети казино. Четвертый фигурант дела скрылся и объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

В Омской области завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого являются четыре жителя Новосибирской области. Все они обвиняются в ведении нелегального игорного бизнеса в Омске. Как сообщает пресс-служба омского следкома, трое обвиняемых скоро предстанут перед судом, а четвертый скрылся от следствия. Его объявили в федеральный розыск. В сообщении управления уточняется, что незаконной деятельностью обвиняемые занимались на протяжении двух лет – с 2014 по 2016 год.

«Они проводили азартные игры в двух игорных заведениях ООО «Формула Лото 3», расположенных на улицах Дианова и 70 Лет Октября в городе Омске. В результате преступной деятельности обвиняемыми был извлечен доход свыше 11 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве о подробностях дела.

Когда нелегальный бизнес был выявлен правоохранительными органами, в заведениях сотрудники УМВД России по Омской области изъяли более 60 объектов компьютерной техники, документацию и видеозаписи проведения азартных игр. Материалы этого дела составили более 40 томов. Теперь организаторам нелегального бизнеса грозит до 6 лет лишения свободы, но свою вину они не признают.

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