В Новосибирске заработал комитет по жилой недвижимости

В Новосибирске создана экспертная площадка, на которой соберутся все участники рынка жилой недвижимости. В рамках новосибирского представительства Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) заработал комитет по жилой недвижимости.

В комитет по жилой недвижимости РГУД вошли крупные застройщики, независимые аналитики.

16 августа состоялось первое открытое заседание комитета, на котором был выбран председатель – директор по продажам девелоперской компании «Сибакадемстрой»Динар Зарипов. Он рассказал об основных задачах, которые планируется решать сообща: «На рынке жилой недвижимости усиливается конкуренция за покупателя. Компании улучшают сервис отделов продаж, перестраивают работу с банками, активнее используют маркетинговые инструменты. Задача комитета объединить весь лучший опыт для развития рынка. Аккумулировать актуальную информацию о законодательных решениях, новых идеях и трендах. Помочь покупателям получить полезную и понятную информацию от независимого и экспертного источника», – комментирует Динар Зарипов.

Одним из приоритетных направлений станет разработка единой позиции застройщиков по взаимодействию с агентствами недвижимости, сообщает пресс-служба девелоперской компании «Сибакадемстрой».

Участники комитета планируют уделить внимание и международному сотрудничеству, в рамках которого для обмена опытом будут приглашаться иностранные специалисты.

«Работа комитета поможет рынку недвижимости стать более открытым для людей, что скажется на уровне доверия всей отрасли. Повышение компетенций застройщиков и риелторов, совместные программы сделают сервисы и услуги для клиентов более качественными», – считает Динар Зарипов.

Полномочный представитель РГУД в Новосибирске Максим Марков особо отметил, что экспертная площадка, опираясь на существующие аналитические ресурсы, позволит сделать рынок новостроек понятнее покупателю, за счет формирования более детализированной классификации существующих предложений, а так же позволит профессиональному сообществу сформировать и представить покупателям взвешенные рейтинги застройщиков и строящихся комплексов Новосибирска. Такая систематизация информации о рынке новостроек позволит обезопасить будущих дольщиков от ошибок при выборе, и обеспечит поддержку только тем застройщикам, которые создают качественные проекты и ведут честный диалог с потребителями.

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